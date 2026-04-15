Giá bạc nóng trở lại, đã vượt mốc 82 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước vào sáng nay (15/4) tiếp tục đà tăng mạnh khi giá bạc thỏi tăng hơn 2 triệu, hiện đã vượt mốc 82 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước đã tăng vượt 82 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý.

Trong phiên giao dịch sáng nay (15/4), giá bạc đồng loạt tăng vọt tại nhiều doanh nghiệp. Với bạc miếng, mức tăng phổ biến dao động 100.000-110.000 đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, bạc miếng của Phú Quý giao dịch quanh 3 - 3,1 triệu đồng/lượng; Ancarat niêm yết tại 2,99 - 3,09 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 3,02-3,11 triệu đồng/lượng; trong khi Sacombank SBJ cũng điều chỉnh lên vùng 2,99 - 3,08 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, bạc thỏi ghi nhận mức tăng mạnh hơn, với biên độ gần 3 triệu đồng/kg chỉ sau một đêm. Cụ thể, bạc thỏi của Phú Quý vọt lên 80,48 - 82,56 triệu đồng/kg (mua - bán), tương đương tăng tới 2,85 - 2,93 triệu đồng/kg so với phiên trước.

Tương tự, Sacombank SBJ niêm yết giá bạc thỏi ở 79,84 - 82,24 triệu đồng/kg, tăng hơn 2 triệu đồng/kg. Bạc thỏi Ngân Long Quảng Tiến của Ancarat cũng tăng mạnh lên 79,6 - 82,01 triệu đồng/kg, cao hơn khoảng 2 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày.

Biến động của giá bạc thỏi Phú Quý trong tháng gần nhất. Ảnh: CanvasJS.com.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện ở mức 79,81 USD /ounce, tăng 0,4 USD /ounce (+0,51%) so với phiên trước. Giá bạc thỏi giao ngay dao động quanh 2.567 USD /ounce.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc đã phục hồi mạnh và tiến sát mốc 80 USD /ounce diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán, hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn, qua đó giúp hạ nhiệt giá dầu và giảm áp lực lạm phát. Điều này cũng làm dịu kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì hoặc tăng lãi suất.

Trao đổi với Kitco News, ông Nate Miller, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm tại Amplify ETFs, nhận định bạc đang bước vào giai đoạn tích lũy sau đợt tăng mạnh đầu năm. Dù vậy, triển vọng tổng thể vẫn tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp và các yếu tố vĩ mô tiếp tục hỗ trợ.

Ông cho rằng thị trường đang dần thiết lập trạng thái ổn định. Việc giá duy trì ở mặt bằng cao hiện tại, dù chưa bứt phá mạnh, vẫn là tín hiệu tích cực đối với cả nhà đầu tư và nhà sản xuất. Giai đoạn tích lũy có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư thất vọng, nhưng đây là quá trình điều chỉnh cần thiết, tạo nền tảng cho xu hướng tăng trong trung và dài hạn khi dòng tiền quay trở lại hoặc nhu cầu công nghiệp gia tăng.

Tuy nhiên, khả năng quay lại các mốc cao như 100- 120 USD /ounce sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến vĩ mô, đặc biệt là lạm phát. Nếu lạm phát duy trì ở mức cao, vai trò lưu trữ giá trị của kim loại quý sẽ được củng cố, hỗ trợ cả bạc và vàng. Ngược lại, nếu áp lực lạm phát chỉ mang tính tạm thời, giá bạc có thể dao động trong vùng 70- 80 USD /ounce, thay vì bứt phá mạnh.

Trong báo cáo mới nhất, Phú Quý nhận định giá bạc trong tuần này nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng tích lũy, khi thị trường chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ địa chính trị và chính sách tiền tệ. Về kỹ thuật, vùng hỗ trợ quan trọng nằm tại 65 USD /ounce và sâu hơn là 60 USD /ounce, trong khi các ngưỡng kháng cự đáng chú ý là 80 USD và 90 USD /ounce. Diễn biến giá trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào việc các mốc này có bị phá vỡ hay không.