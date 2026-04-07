Giá bạc chia đôi từ đỉnh, người mua ôm 'cục đắng'

Giá bạc thế giới và trong nước cùng tăng “phi mã” đầu năm nhưng nhanh chóng lao dốc do bối cảnh rủi ro lạm phát và địa chính trị vẫn hiện hữu.

Đầu năm nay, giá bạc từng có thời điểm chạm đỉnh lịch sử 123,68 triệu đồng/kg trước khi lao dốc mạnh về vùng 74 triệu đồng/kg hiện tại. Ảnh: Phú Quý.

Thị trường bạc biến động mạnh trong quý I đã đưa những nhà đầu tư kim loại trắng trải qua "chuyến tàu lượn cảm xúc" chưa từng có khi chứng kiến giá bạc tăng chạm đỉnh lịch sử rồi lao dốc không phanh chỉ trong thời gian ngắn.

"Chuyến tàu lượng cảm xúc" của người mua bạc

Đầu năm nay, giá bạc thế giới giao ngay khởi động ở mức 71,6 USD /ounce, nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau, thị trường đã chứng kiến cú bứt tốc mạnh mẽ của kim loại trắng. Theo dữ liệu từ CBS News, đến ngày 27/1, giá kim loại này đã lập đỉnh trên 111 USD /ounce, tương đương mức tăng gần 56% chỉ trong vài tuần đầu năm. So với cùng kỳ năm 2025, khi đó, giá bạc đã tăng tới 270%.

Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài quá lâu. Ngay đầu tháng 2, áp lực chốt lời gia tăng khiến giá bạc thế giới lao dốc không phanh, nhanh chóng lùi về vùng 70 USD /ounce. Đến cuối tháng 3, có thời điểm giá kim loại này đã rơi xuống còn khoảng 60 USD /ounce, tức “bốc hơi” tới 50% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 1.

Hiện tại, dù giá kim loại trắng đã phục hồi về vùng 72 USD /ounce, mức giá này thực tế chỉ tương đương giá đầu năm và vẫn thấp hơn 35% so với đỉnh lịch sử ghi nhận cuối tháng 1.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá bạc trong nước.

Theo đó, chỉ trong quý I, những nhà đầu tư bạc trong nước cũng đã trải qua "chuyến tàu lượng" khi giá mặt hàng này tăng một mạch từ vùng trên 70 triệu đồng/kg lên đỉnh gần 124 triệu đồng/kg, rồi nhanh chóng chia đôi về khoảng 60 triệu đồng/lượng.

Đến nay, dù giá bạc trong nước phổ biến vẫn được bán ra quanh vùng 74-75 triệu đồng/lượng, mức giá này vẫn thấp hơn 40% so với đỉnh lịch sử.

Biến động giá giao dịch bạc thỏi Phú Quý trong vòng một năm qua. Ảnh: CanvasJS.com.

Đầu năm nay, giá bạc miếng tại Tập đoàn Phú Quý được giao dịch ở mức 2,78 triệu đồng/lượng và 74 triệu đồng/bạc thỏi 1 kg. Tương tự giá bạc thế giới, chỉ sau một tháng, giá bạc Phú Quý đã vọt lên đỉnh lịch sử 4,64 triệu/lượng và 123,68 triệu/kg, tương ứng mức tăng 70% đối với bạc miếng và 67% đối với bạc thỏi.

Tuy nhiên, ngay sau đó, giá bạc trong nước cũng đảo chiều giảm mạnh. Đầu tháng 2, giá bạc miếng Phú Quý giảm về còn 2,6 triệu/lượng, trong khi giá bạc thỏi lùi về vùng 70 triệu/kg. Đến cuối tháng 3, giá tiếp tục chạm đáy quanh 2,3 triệu/lượng và 61,5 triệu/kg. Mức giá này chính thức đánh dấu việc giá bạc trong nước chia đôi từ đỉnh lịch sử.

Hiện tại, dù đã ghi nhận xu hướng phục hồi, giá bạc miếng Phú Quý 999 chỉ được niêm yết ở mức 2,723 triệu/lượng (mua) và 2,807 triệu/lượng (bán), vẫn thấp hơn đỉnh đầu năm khoảng 40%.

Tương tự, các thương hiệu bạc lớn khác trong nước như Ancarat, DOJI, SBJ... hiện chủ yếu niêm yết giá bạc quanh mức 2,8 triệu đồng/lượng (bán).

Với phân khúc bạc thỏi, Tập đoàn Phú Quý hiện neo giá tại 72,6 - 74,85 triệu/kg; tương tự, bạc thỏi Ancarat niêm yết tại 71,5 - 73,7 triệu/kg; bạc thỏi 999 của SBJ giao dịch tại mức 73,7 - 75,9 triệu đồng/kg.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Tập đoàn Phú Quý cho biết giá bạc trong nước hiện chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường thế giới. Biến động tăng - giảm của giá bạc quốc tế gần như phản ánh ngay lập tức vào thị trường trong nước. Diễn biến này lý giải việc giá bạc nội địa cũng trải qua nhịp biến động mạnh tương tự.

Đánh giá về triển vọng giá bạc thời gian tới, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho rằng nếu so với vàng, quy mô thị trường nhỏ khiến bạc nhạy cảm hơn với biến động của dòng tiền, đặc biệt trong những giai đoạn môi trường vĩ mô có biến động mạnh.

Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang tác động rõ nét tới định hướng chính sách tiền tệ toàn cầu, khi rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng làm gia tăng nguy cơ lạm phát. Trong bối cảnh đó, lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố tâm lý thận trọng trên thị trường, tạo hiệu ứng lan tỏa tới các ngân hàng trung ương lớn.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang và có nguy cơ lan rộng, thị trường đang chuyển trọng tâm từ nhu cầu trú ẩn sang các rủi ro vĩ mô mang tính hệ thống. Lo ngại về mặt bằng lãi suất cao kéo dài, triển vọng tăng trưởng suy yếu và nhu cầu sản xuất công nghiệp chững lại đã lấn át vai trò phòng thủ của bạc, qua đó gia tăng áp lực giảm giá trong ngắn hạn.