'Cay đắng' nhìn bạc lên đỉnh 124 triệu/kg, bạc về tay chỉ còn 65 triệu

Giá bạc thỏi trong nước hiện chủ yếu giao dịch trên vùng 70 triệu đồng/kg, tức giảm hơn 40% so với đỉnh lịch sử gần 124 triệu/kg, nhiều người mua bạc ở vùng giá này đang lỗ nặng.

Giá bạc trong nước rớt mạnh khiến người mua ở mức đỉnh chịu thua lỗ nặng. Ảnh: Phú Quý.

Trong những ngày gần đây, trên các hội nhóm đầu tư kim loại quý, không ít người đang chia sẻ câu chuyện “cay đắng” về hành trình mua bạc.

Theo đó, nhiều người cho biết từng tham gia xếp hàng mua bạc ở vùng giá cao nhưng chỉ nhận được giấy hẹn nhận hàng sau. Khi giá bạc liên tục lập đỉnh, cảm giác “cầm chắc phần thắng” càng được củng cố. Thế nhưng đến ngày nhận bạc vật chất, giá kim loại trắng đã quay đầu giảm sâu, thậm chí xuống thấp hơn cả mức giá mua ban đầu, khiến khoản lãi kỳ vọng nhanh chóng chuyển thành thua lỗ.

Mua giá 67 triệu/kg, nhìn giá lên đỉnh 124 triệu, lúc nhận bạc về tay chỉ còn 65 triệu

Anh H.A - một nhà đầu tư bạc tại Hà Nội - cho biết hành trình của mình khi mua bạc ở mức giá 67 triệu đồng/kg, trong thời gian cầm giấy hẹn, anh chứng kiến giá bạc leo một mạch lên vùng gần 124 triệu đồng/kg. Những tưởng khoản đầu tư lần này đã nắm chắc phần thắng. Nhưng rồi những biến động thị trường đã liên tục kéo giá bạc thế giới giảm sâu, tác động tiêu cực tới giá bạc trong nước.

"Giá bạc lần lượt trượt xuống dưới 100 triệu/kg, rồi 90 triệu, 80 triệu... Đến ngày nhận bạc vật chất về tay, giá cửa hàng giao dịch chỉ còn quanh mức 65 triệu đồng/kg", anh H.A chia sẻ và cho biết giá bạc đảo chiều quá nhanh, trong khi bạc vật chất còn chưa về tay khiến anh không kịp xử lý khi giá bắt đầu có hiện tượng lao dốc.

Không ít người cũng chia sẻ hành trình mua bạc tương tự anh H.A khi mua bạc ở vùng giá đỉnh nhưng đến khi nhận bạc vật chất về tay giá đã giảm hàng chục triệu đồng mỗi kg.

Thực tế, biến động của giá bạc trong vài tháng qua diễn ra với biên độ rất lớn và tốc độ nhanh hiếm thấy.

Cụ thể, tháng 12/2025, giá bạc giao dịch quanh vùng 60 triệu đồng/kg. Dù đã tăng gấp đôi so với gần một năm trước đó, giá bạc trong nước sau đó vẫn liên tục tăng "phi mã", lần lượt vượt các mốc 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu rồi 100 triệu đồng/kg... Thậm chí, giá kim loại trắng trong nước sau đó đã lập đỉnh gần 124 triệu đồng/kg tại thời điểm cuối tháng 1, tức tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 2 tháng.

Đây là hiệu suất sinh lời hiếm thấy trong thời gian ngắn đối với một tài sản truyền thống như bạc. Ngay cả nhà đầu tư tham gia muộn hơn ở vùng 67 triệu đồng/kg, mức lợi nhuận tại đỉnh vẫn lên tới gần 80%.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy đến ngay sau khi mặt hàng này lập đỉnh. Giá bạc sau đó cũng chỉ mất một tháng để lao dốc từ đỉnh về vùng dưới 70 triệu đồng/kg, tương đương mức giảm ròng 54 triệu đồng/kg, tương đương gần 44% giá trị. Đây là cú rơi đủ sâu để đảo ngược trạng thái lợi nhuận của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người tham gia ở vùng giá cao.

Hiện tại, giá bạc trong nước đang hồi phục nhẹ. Giá bạc thỏi của Phú Quý giao dịch tại 72,12 - 74,365 triệu đồng/kg. Bạc thỏi Ancarat chạy quanh vùng 73,4 - 75,6 triệu/kg. Còn bạc thỏi SBJ giao dịch ở 76,1 - 78,64 triệu/kg.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Phú Quý trong vòng một năm trở lại đây. Ảnh: CanvasJS Trial.

Ở vùng giá hiện tại, khoản đầu tư vào bạc của nhiều người đã phân hóa rõ rệt. Những người mua từ giai đoạn vía Thần Tài năm ngoái ở mức 33-35 triệu đồng/kg vẫn còn lãi khoảng 37 triệu đồng/kg, nhưng phần lớn lợi nhuận từng đạt được tại đỉnh đã “bốc hơi”.

Trong khi đó, nhóm người mua ở vùng giá 80-90 triệu đồng/kg đã bắt đầu thua lỗ.

Riêng nhóm nhà đầu tư lỡ “đu đỉnh” ở vùng giá trên 100 triệu đồng/kg đến gần 124 triệu/kg đang chịu khoản lỗ rất nặng.

Giá bạc sẽ ra sao

Đánh giá về triển vọng giá bạc thời gian tới, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho rằng nếu so với vàng, quy mô thị trường nhỏ khiến bạc nhạy cảm hơn với biến động của dòng tiền, đặc biệt trong những giai đoạn môi trường vĩ mô có biến động mạnh.

Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang tác động rõ nét tới định hướng chính sách tiền tệ toàn cầu, khi rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng làm gia tăng nguy cơ lạm phát. Trong bối cảnh đó, lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố tâm lý thận trọng trên thị trường, tạo hiệu ứng lan tỏa tới các ngân hàng trung ương lớn.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) hiện để ngỏ khả năng nâng lãi suất vào tháng 4. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng duy trì lãi suất hiện tại và nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng trong ngắn hạn do căng thẳng địa chính trị.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện kỳ vọng Fed có thể lùi thời điểm bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ sang năm 2027, trái ngược với kỳ vọng ban đầu về việc hạ lãi suất từ giữa năm nay.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang và có nguy cơ lan rộng, thị trường đang chuyển trọng tâm từ nhu cầu trú ẩn sang các rủi ro vĩ mô mang tính hệ thống. Lo ngại về mặt bằng lãi suất cao kéo dài, triển vọng tăng trưởng suy yếu và nhu cầu sản xuất công nghiệp chững lại đã lấn át vai trò phòng thủ của bạc, qua đó gia tăng áp lực giảm giá trong ngắn hạn.