Trung Quốc mua lượng bạc nhiều nhất 8 năm qua

Nhu cầu bạc bùng nổ tại Trung Quốc từ cả lĩnh vực công nghiệp và đầu tư đã đẩy lượng nhập khẩu kim loại này lên mức cao nhất 8 năm trong 2 tháng đầu năm 2026.

Trung Quốc nhập khẩu gần 800 tấn bạc trong 2 tháng đầu năm. Ảnh: Reuters.

Hải quan Trung Quốc cho biết nước này đã nhập khẩu hơn 790 tấn bạc trong hai tháng đầu năm, trong đó riêng tháng 2 đạt gần 470 tấn - mức cao nhất từng ghi nhận cho tháng này, theo Bloomberg.

Nhu cầu mạnh đã đẩy giá bạc tại Trung Quốc lên cao hơn đáng kể so với các chuẩn giá quốc tế, khiến lượng tồn kho trên các sàn giao dịch vốn đã thấp tiếp tục giảm và buộc các nhà nhập khẩu phải tăng mua từ nước ngoài.

Thị trường bạc năm nay chứng kiến biến động hiếm thấy. Giá kim loại này từng tăng khoảng 70% trong thời gian ngắn nhờ làn sóng mua đầu cơ từ Trung Quốc và các thị trường khác, trước khi mất phần lớn mức tăng vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, số liệu nhập khẩu mới cho thấy nhu cầu tiêu thụ bạc vật chất tại Trung Quốc vẫn duy trì mạnh mẽ bất chấp biến động giá.

Theo các nhà phân tích, nhu cầu bạc tại Trung Quốc đến từ hai nguồn chính: nhà đầu tư cá nhân và ngành năng lượng mặt trời.

Bạc đang được nhiều nhà đầu tư cá nhân lựa chọn như một phương án thay thế cho vàng - kim loại ngày càng đắt đỏ. Các loại bạc thỏi đầu tư có trọng lượng từ 20 gram đến 1 kg đang được giao dịch phổ biến tại chợ vàng Shuibei ở Thâm Quyến, trung tâm buôn bán kim loại quý bán lẻ lớn của Trung Quốc.

Song Jiangzhen, nhà nghiên cứu tại Guangdong Southern Gold Market Academy, cho biết bạc đang trở nên phổ biến với cả nhà đầu tư nhỏ lẻ và các cửa hàng kinh doanh kim loại quý. Theo ông, tâm lý người tiêu dùng đang thay đổi khi vàng ngày càng khó tiếp cận.

Bên cạnh đó, ngành năng lượng mặt trời cũng là động lực lớn thúc đẩy nhu cầu bạc. Lĩnh vực này tiêu thụ khoảng 1/5 nguồn cung bạc toàn cầu mỗi năm, và phần lớn hoạt động sản xuất pin mặt trời tập trung tại Trung Quốc.

Các doanh nghiệp đang tăng tốc sản xuất trước khi chính sách hoàn thuế xuất khẩu bị bãi bỏ từ ngày 1/4, qua đó kéo nhu cầu bạc tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Rhona O’Connell, Giám đốc phân tích thị trường khu vực châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á tại StoneX Group, cho biết nhu cầu bạc vật chất tại Trung Quốc hiện rất mạnh, trong khi các nhà sản xuất pin mặt trời đang tăng mạnh sản lượng. Đồng thời, lượng tồn kho bạc trên các sàn giao dịch Trung Quốc cũng liên tục giảm, tạo thêm hiệu ứng tâm lý thúc đẩy thị trường.

Phần lớn lượng bạc nhập khẩu của Trung Quốc được vận chuyển qua Hong Kong, cửa ngõ trung chuyển kim loại quý vào Trung Quốc đại lục. Các nhà giao dịch đã tận dụng cơ hội kinh doanh chênh lệch giá khi giá bạc tại khu vực này cao hơn đáng kể so với chuẩn giá quốc tế.

Trong hai tháng đầu năm, giá bạc thỏi lớn tại Hong Kong - loại thường được các ngân hàng giao dịch - có thời điểm cao hơn tới 8 USD /ounce so với chuẩn giá London, theo Stanley Cheung, Giám đốc điều hành AC Precious Metals Refinery.

Tuy vậy, lượng nhập khẩu lớn của Trung Quốc chưa gây xáo trộn đáng kể cho thị trường bạc toàn cầu, đặc biệt là tại London, trung tâm giao dịch kim loại quý lớn của thế giới.

Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, cho biết thị trường London vẫn vận hành ổn định dù nhu cầu bạc từ Trung Quốc tăng mạnh. Theo ông, lần đầu tiên sau hơn một năm, thị trường có thể hấp thụ quy mô nhu cầu lớn như vậy mà không gây biến động giá quá mạnh.