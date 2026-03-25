Giá bạc tăng mạnh lên 76 triệu đồng/kg

Sau chuỗi ngày giảm sâu, giá bạc trong nước đồng loạt phục hồi theo đà tăng của thị trường thế giới, với phân khúc bạc thỏi ghi nhận mức tăng mạnh nhất, phổ biến 6-7 triệu/kg.

Giá bạc trong nước hồi phục về mức 76 triệu đồng/kg sau khi đánh mất trong các phiên trước. Ảnh: Phú Quý.

Giá bạc trong nước ngày 25/3 bật tăng trên diện rộng sau giai đoạn lao dốc trước đó. Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ tín hiệu hồi phục của thị trường bạc quốc tế, qua đó kéo mặt bằng giá trong nước đi lên, đặc biệt ở phân khúc bạc thỏi.

Cụ thể, ở phân khúc bạc miếng, bạc Phú Quý 999 hiện được niêm yết tại 2,746 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,831 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 116.000 và 119.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Đây là mức tăng đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh sâu, cho thấy tín hiệu phục hồi ngày càng rõ nét.

Tương tự, bạc miếng Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 của Sacombank cũng tăng hơn 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch tại 2,784 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,88 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bạc miếng Ancarat 999 ghi nhận mức tăng trên 200.000 đồng/lượng, lên 2,749 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,834 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, bạc miếng DOJI 99.9 tăng mạnh khoảng 250.000 đồng/lượng, hiện được niêm yết tại 2,756 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,851 triệu đồng/lượng (bán ra).

Ở phân khúc bạc thỏi, đà tăng còn rõ rệt hơn khi nhiều thương hiệu ghi nhận mức tăng 6-7 triệu đồng/kg. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý 999 tăng hơn 6 triệu đồng/kg, lên 73,226 triệu đồng/kg (mua vào) và 75,493 triệu đồng/kg (bán ra).

Bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank cũng tăng hơn 6 triệu đồng/kg, hiện giao dịch tại 74,24 triệu đồng/kg (mua vào) và 76,8 triệu đồng/kg (bán ra), chính thức quay trở lại mốc 76 triệu đồng/kg sau khi đánh mất trong các phiên trước. Trong khi đó, bạc thỏi Ancarat 999 ghi nhận mức tăng mạnh nhất, hơn 7 triệu đồng/kg, lên 73,307 triệu đồng/kg (mua vào) và 75,573 triệu đồng/kg (bán ra).

Đà tăng của giá bạc trong nước chủ yếu phản ánh diễn biến tích cực của thị trường thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng khoảng 3% lên 73,05 USD /ounce khi lực mua quay trở lại, qua đó tạo động lực kéo thị trường trong nước phục hồi mạnh mẽ.