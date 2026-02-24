Giá bạc tăng cao nhất tháng 2

Mức thuế quan cứng rắn từ Tổng thống Donald Trump cùng căng thẳng Mỹ - Iran leo thang đang kéo nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn, đẩy giá bạc lên đỉnh 3 tuần.

Giá bạc tăng cao trong bối cảnh thuế quan cứng rắn từ ông Trump cùng căng thẳng địa chính trị leo thang. Ảnh: Reuters.

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, thị trường kim loại ghi nhận những diễn biến trái chiều. Trong đó, giá bạc trên sàn Comex gây chú ý khi nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 5 liên tiếp, đồng thời chạm mốc cao nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây.

Cụ thể, hợp đồng bạc kỳ hạn giao tháng 4 trên sàn Comex đã tiếp tục tăng thêm 5,1% trong phiên hôm qua, đưa giá bạc đóng cửa ở mức 87 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá bạc thế giới vẫn phổ biến dao động quanh mốc 87 USD /ounce này.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết những bất ổn trong môi trường thương mại và địa chính trị, kết hợp với triển vọng tiêu thụ lạc quan tiếp tục là chất xúc tác thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh vào các tài sản trú ẩn như bạc.

Cuối tuần trước, sau khi tuyên bố áp mức thuế tạm thời 10% trong 150 ngày đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục nâng mức thuế lên 15%. Đây được cho là hành động đáp trả của ông trước phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Trước đó, Tòa Tối cao nước này cho rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt thuế quan dựa trên Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Diễn biến trên không chỉ khiến hơn 175 tỷ USD doanh thu thuế quan đã thu trước đó đối mặt rủi ro phải hoàn trả, mà còn làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu.

Trong khi đó, căng thẳng Mỹ - Iran liên quan đến thỏa thuận về chương trình hạt nhân vẫn chưa cho thấy những tín hiệu hạ nhiệt, qua đó tiếp tục củng cố nhu cầu phòng thủ trên thị trường.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường bạc toàn cầu được dự báo bước vào năm thâm hụt nguồn cung thứ 6 liên tiếp, hoạt động sản xuất tại Mỹ, quốc gia có nhu cầu bạc công nghiệp lớn thứ hai thế giới, vẫn phát đi những tín hiệu tích cực.

Sản lượng công nghiệp tại Mỹ trong tháng 1 tăng 0,7% so với tháng 12/2025, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Đà tăng này, đặc biệt ở nhóm máy tính và sản phẩm điện tử, cho thấy nhu cầu đối với bạc trong công nghiệp vẫn duy trì ổn định, tạo nền tảng hỗ trợ nhu cầu và giá bạc trong trung hạn.

Ở một diễn biến khác, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đứng trước 2 quyết định khó khăn: tiếp tục neo lãi suất ở mức cao để kiềm chế lạm phát hoặc buộc phải hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Dù tăng trưởng GDP quý IV/2025 của Mỹ bất ngờ giảm tốc mạnh và chỉ đạt 1,4%, số liệu này có thể chưa phản ánh chính xác bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế. Nguyên nhân đến từ mức giảm mạnh trong chi tiêu chính phủ, hệ quả từ giai đoạn đóng cửa kéo dài suốt tháng 10/2025 đã tạo thêm lực cản tạm thời đối với tăng trưởng cuối năm. Vì vậy, MXV nhận định sự suy yếu của GDP chưa đủ sức nặng để lấn át thực tế lạm phát đang có xu hướng nới rộng khoảng cách so với mục tiêu 2%, từ đó làm giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sớm từ Fed.

Nhìn chung, áp lực lạm phát vẫn là biến số chi phối định hướng chính sách, khiến kịch bản Fed duy trì lập trường thận trọng chiếm ưu thế. Điều này có thể trở thành yếu tố kìm hãm phần nào đà tăng bền vững của giá bạc trong thời gian tới.

Tại thị trường trong nước, do nguồn cung phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu, giá các sản phẩm bạc nội địa tiếp tục đồng pha với đà tăng của thế giới. Trong sáng ngày 24/2, bạc nguyên liệu 999 được niêm yết ở mức 2,8 - 2,83 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong khi đó, giá bạc miếng đầu tư 999 của các thương hiệu lớn dao động trong khoảng 3,2 - 3,5 triệu đồng/lượng.