Giá bạc trong nước trượt dài

Chỉ trong 2 tuần giao dịch, giá bạc trong nước đã rớt tới 12 triệu đồng/kg, tương ứng mức giảm ròng tới hơn 12%.

Giá bạc trong nước giảm mạnh chỉ trong 2 tuần. Ảnh: Phú Quý.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước sáng 13/3, giá bạc tiếp tục ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm tại các thương hiệu. Cụ thể, tại phân khúc bạc miếng, giá tại các thương hiệu phổ biến giảm 20.000-50.000 đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, Phú Quý hiện niêm yết bạc miếng ở mức 3,165 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,263 triệu đồng/lượng (bán ra); Sacombank lùi bạc miếng SBJ về 3,237 - 3,339 triệu đồng/lượng; Ancarat hiện giao dịch tại 3,184 - 3,263 triệu đồng/lượng; trong khi DOJI niêm yết ở 3,154 - 3,292 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc bạc thỏi, đà giảm thể hiện rõ hơn. Bạc thỏi Phú Quý hiện được giao dịch tại 84,4 triệu đồng/kg (mua vào) và 87 triệu đồng/kg (bán ra), giảm lần lượt 2,5 triệu đồng/kg và 2,6 triệu đồng/kg so với phiên trước.

Bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank cũng giảm 600.000 đồng/kg ở cả hai chiều, hiện niêm yết tại 86,08 triệu đồng/kg (mua vào) và 88,8 triệu đồng/kg (bán ra). Giá bạc Ancarat cũng ghi nhận mức giảm tương tự, hiện chiều mua vào ở 84,72 triệu đồng/kg, trong khi giá bán ra còn 87,33 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, giá bạc trong nước từng leo thẳng lên mốc 98,83 triệu đồng/kg trong phiên giao dịch ngày 26/2. Như vậy chỉ trong vòng 2 tuần giao dịch, bạc thỏi đã ghi nhận mức giảm khoảng 12 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng tới 12%.

Cộng thêm chênh lệch mua - bán khoảng 3 triệu đồng đang được áp dụng phổ biến tại các doanh nghiệp thì người mua bạc thỏi trong vòng 2 tuần qua đang chịu lỗ tới 15 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước đi xuống chủ yếu chịu tác động của giá bạc thế giới. Trên thị trường giao dịch quốc tế, giá bạc giao ngay tiếp tục dao động trong vùng tích lũy 84,46 USD /ounce, tăng khoảng 0,72 USD , tương đương mức tăng ròng 0,86% so với phiên trước. Tuy nhiên, nếu so với mức cao của 2 tuần trước, khi tiệm cận mốc 96 USD /ounce, thì hiện mặt hàng này cũng đã giảm tới 12%.