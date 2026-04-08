Giá bạc trong nước vọt tăng

Giá bạc trong nước bật tăng mạnh theo đà đi lên của thị trường thế giới, trong đó bạc thỏi ghi nhận mức tăng khoảng 5 triệu đồng cho mỗi kg.

Giá bạc bất ngờ tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 8/4. Ảnh: Việt Linh.

Giá bạc trong nước tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 8/4, với diễn biến đi lên ghi nhận tại hầu hết thương hiệu. Đối với bạc miếng, mức tăng phổ biến gần 200.000 đồng cho mỗi lượng so với phiên liền trước (7/4).

Hiện Phú Quý niêm yết giá bạc miếng quanh 2,89 - 2,98 triệu đồng/lượng (mua - bán); Ancarat giao dịch ở mức 2,89 - 2,97 triệu đồng/lượng; trong khi bạc SBJ của Sacombank chạy quanh 2,89 - 2,98 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, DOJI neo giá bạc miếng tại 2,9 - 3 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường ở thời điểm này.

Nổi bật trong phiên giao dịch hôm nay là sự bứt phá của phân khúc bạc thỏi, với mức tăng lên tới 4-5 triệu đồng/kg tùy doanh nghiệp.

Sau điều chỉnh, bạc thỏi của thương hiệu Phú Quý giao dịch tại 77,17 - 79,57 triệu đồng/kg; Ancarat niêm yết bạc thỏi với giá 77,01 - 79,39 triệu đồng/kg; trong khi sản phẩm bạc thỏi SBJ của Sacombank ở mức 77,12 - 79,36 triệu đồng/kg.

Đà tăng của giá bạc trong nước chủ yếu phản ánh diễn biến tích cực của thị trường quốc tế. Trên thế giới, giá bạc giao ngay hiện quanh 76,95 triệu đồng/lượng, tăng gần 6% so với phiên trước đó.

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý tại FX Empire, môi trường lãi suất biến động liên tục đang tạo áp lực lớn và khiến thị trường trở nên khó đoán hơn. Tuy vậy, ông cho rằng trạng thái này đang dần trở thành “bình thường mới” đối với tâm lý các nhà đầu tư tại thị trường kim loại quý.

Về triển vọng, chuyên gia nhận định giá bạc có khả năng quay lại vùng giao dịch quen thuộc 70- 90 USD /ounce. Nếu kịch bản này xảy ra, thị trường có thể xuất hiện một nhịp tăng mạnh mang tính bứt phá, dù hiện tại các tín hiệu vẫn chưa đủ rõ ràng. Điều kiện then chốt để vượt các ngưỡng cản là mặt bằng lãi suất cần hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm. Nếu chỉ số này giảm xuống dưới 4,3% và tiếp tục đi xuống, thị trường bạc có thể bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược phù hợp là mua vào khi giá điều chỉnh, nhưng với quy mô nhỏ để kiểm soát rủi ro, do thị trường vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm xu hướng rõ ràng.