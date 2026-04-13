Giá bạc sẽ đi về đâu?

Giá bạc đã ghi nhận 2 tuần phục hồi liên tiếp sau giai đoạn suy yếu, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng khi kim loại trắng tiếp tục kiểm định vùng kháng cự 75 USD/ounce.

Giá bạc được dự báo kiểm định vùng 80-90 USD/ounce trong tuần này. Ảnh: Việt Linh.

Giá bạc thế giới đã ghi nhận tuần tăng thứ 2 liên tiếp sau chuỗi suy yếu kéo dài trong tháng 3, trong bối cảnh thị trường dần cải thiện tâm lý nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, triển vọng tuần này được dự báo vẫn nghiêng về trạng thái đi ngang, khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực đan xen.

Trong báo cáo về thị trường bạc vừa công bố, Tập đoàn Phú Quý đánh giá đà phục hồi của giá bạc thời gian qua chủ yếu đến từ kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, qua đó giúp hạ nhiệt giá dầu và làm suy yếu đồng USD. Đồng thời, rủi ro lạm phát quay trở lại cũng góp phần duy trì nhu cầu trú ẩn đối với nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Tại thị trường trong nước, giá bạc thỏi đã phục hồi lên trên 76 triệu đồng/kg, tương đương mức tăng gần 4% trong tuần, phản ánh xu hướng tích cực được hưởng lợi từ thị trường thế giới.

Theo thống kê của doanh nghiệp, tồn kho bạc vật chất tại sàn Thượng Hải trong tuần trước đã tăng hơn 82 tấn, lên trên 421 tấn. Trong khi đó, tồn kho tại sàn Comex cũng tăng hơn 8,5 tấn, ghi nhận sự phục hồi sau chuỗi giảm kéo dài suốt 6 tháng. Dù vậy, mặt bằng tồn kho toàn cầu vẫn ở mức thấp, cho thấy áp lực nguồn cung chưa được giải tỏa hoàn toàn và tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá bạc trong dài hạn.

Biến động của giá bạc thế giới trong tuần qua. Ảnh: Phú Quý.

Tuần này, thị trường bạc sẽ đón nhận một số dữ liệu kinh tế đáng chú ý, bao gồm việc Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 3; GDP quý I của Trung Quốc; cũng như GDP tháng 2 của Anh... Đây là những dữ liệu quan trọng phản ánh xu hướng lạm phát và sức khỏe của các nền kinh tế lớn, qua đó có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và biến động của nhóm kim loại quý.

Dù vậy, tâm điểm của thị trường vẫn sẽ dồn vào diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran. Các thông tin trái chiều liên quan đến tiến trình này được dự báo khiến giá bạc biến động theo.

Ở góc độ vĩ mô, dữ liệu tuần trước cho thấy lạm phát có dấu hiệu quay trở lại khi giá năng lượng duy trì ở mức cao, trong khi các gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn gây áp lực lên chi tiêu của người tiêu dùng. Điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại, qua đó gây sức ép nhất định lên nhóm kim loại quý trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, về trung hạn, dư địa cắt giảm lãi suất vẫn được đánh giá là còn lớn, đặc biệt nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. Khi đó, nhu cầu trú ẩn có thể quay trở lại, tạo động lực cho giá bạc.

Các chuyên gia cho rằng trong tuần này, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng tích lũy khi thị trường chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Về mặt kỹ thuật, vùng hỗ trợ quan trọng của giá bạc thế giới nằm tại 65 USD /ounce và sâu hơn là 60 USD /ounce.

Ngược lại, các ngưỡng kháng cự đáng chú ý lần lượt là 80 USD và 90 USD /ounce. Xu hướng bứt phá hay điều chỉnh của giá bạc sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến của các yếu tố này trong những phiên tới.