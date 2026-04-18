Giá vàng trong nước tăng cả triệu đồng

Trong phiên giao dịch sáng 18/4, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng tăng khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng, hồi phục về mốc 172 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (18/4), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giao dịch tăng thêm 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, hiện niêm yết ở mức 168,5 - 172 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, đều giao dịch quanh mốc 172 triệu đồng.

Tuần này, giá vàng miếng ghi nhận mức cao nhất ở 175,5 triệu/lượng trong phiên giao dịch 15/4. So với mốc giá này, giá hiện tại vẫn thấp hơn 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên, so với đầu tuần, khi giá bán mặt hàng này vẫn dao động quanh mốc 172,7 triệu/lượng, mức giá hiện tại chỉ thấp hơn 700.000 đồng.

Nếu cộng cả chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng hồi đầu tuần này đến nay vẫn lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 171.9 173.7 170 171 171.5 171.5 171.5 170.1 169.5 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170.5 170 167.7 167.5 168.5 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173 173.5 171.2 171 172

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ sáng nay cũng được Công ty SJC niêm yết tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 168 triệu/lượng và bán ra ở 171,5 triệu đồng.

Cùng mức tăng hơn 1 triệu đồng, Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đã nâng giá giao dịch vàng nhẫn lên vùng 168,5 - 171,5 triệu/lượng. Trong khi tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn ở 170,5 - 172 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới đã ghi nhận xu hướng phục hồi tích cực khi tăng 40 USD (+0,8%) trong phiên giao dịch gần nhất, để phục hồi lên mức 4.829 USD /ounce.

Giá vàng quốc tế tăng cao sau khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố sẽ mở lại việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn, điều này khiến giá dầu giảm và làm dịu phần nào lo ngại lạm phát.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 154 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 18 triệu đồng/lượng.