Giá vàng thế giới giảm sâu

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần qua, khi thị trường lo ngại tác động lạm phát do xung đột tại Trung Đông có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao.

Chốt phiên giao dịch 23/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống 4.691,8 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 23/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 46,3 USD xuống 4.691,8 USD /ounce. Hợp đồng tương lai vàng giao tháng 6 tại Mỹ cũng chốt phiên giảm 0,6% xuống 4.724 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, kim loại quý có lúc mất hơn 1% giá trị, xuống 4.663,69 USD /ounce, mức thấp nhất trong gần một tuần qua. Sau đó, giá vàng có thời điểm leo lên lại trên 4.700 USD , tuy nhiên đà tăng không duy trì được lâu khi giá kim quý lại quay đầu giảm hơn 50 USD . Hiện, giá đã phục hồi nhẹ trở lại và giao dịch quanh 4.694 USD /ounce.

Đà giảm của vàng đến từ việc đồng USD nhích lên, khiến vàng định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất hơn một tuần, qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho biết tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã làm dấy lên lo ngại rằng lệnh ngừng bắn có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, kéo theo giá dầu tăng mạnh và gây áp lực giảm lên các tài sản khác, bao gồm cả vàng.

"Việc vàng từng ở gần mức 4.900 USD vào ngày 17/4 giờ trở nên xa vời khi đà tăng của kim loại này đã suy yếu", ông nói thêm.

Về địa chính trị, vào ngày 23/4 (giờ địa phương), Iran đã siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, thông qua một đoạn video cho thấy lực lượng đặc nhiệm đổ bộ lên một tàu chở hàng lớn. Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán hòa bình mà Washington kỳ vọng có thể mở lại tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới đã đổ vỡ, theo Reuters.

Xung đột Iran đã đẩy giá dầu tăng mạnh, với dầu Brent trên 100 USD /thùng trong phiên giao dịch cùng ngày. Giá năng lượng leo thang thường kéo lạm phát tăng, qua đó làm gia tăng khả năng lãi suất sẽ tiếp tục bị đẩy lên. Dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, việc lãi suất tăng cao lại làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này.

Một cuộc khảo sát của Reuters với các nhà kinh tế cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ phải chờ ít nhất 6 tháng nữa trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 2,7% xuống 75,55 USD /ounce, còn bạch kim giảm 3,2% xuống 2.008,22 USD /ounce. Ngoài ra, palladium giảm 5% xuống còn 1.465,23 USD /ounce.