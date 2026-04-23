Giá vàng trong nước lùi sâu, sắp mất mốc 169 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng sắp mất mốc 169 triệu đồng/lượng. Ảnh: Châu Dương.
Sáng nay (23/4), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 166,7 - 169,2 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 800.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (22/4). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, vàng miếng đã suy yếu trong cả tuần qua khi qua mỗi phiên lại giảm thêm vài trăm nghìn đồng/lượng. Tính chung trong 7 ngày gần nhất, mặt hàng này đã rớt giá hơn 4 triệu đồng cho mỗi lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, mức lỗ mà người mua phải gánh lên tới hơn 7 triệu đồng/lượng.
Không chỉ SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn trên thị trường cũng điều chỉnh giá vàng miếng trong sáng nay. Mức giảm tương đương thương hiệu vàng quốc gia để kéo giá bán xuống sát mốc 169 triệu đồng/lượng.
|DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|12/3
|13/3
|14/3
|15/3
|16/3
|17/3
|18/3
|19/3
|20/3
|21/3
|22/3
|23/3
|24/3
|25/3
|26/3
|27/3
|28/3
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|183.3
|181.8
|179.6
|179.6
|180.1
|180
|180
|172.5
|173.1
|168
|168
|163
|167.2
|170.5
|168.5
|168.6
|169.8
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|171
|171.5
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170.5
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|Giá bán
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|169
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
|186.3
|184.8
|182.6
|182.6
|183.1
|183
|183
|183
|176.1
|176.1
|171
|171
|166
|170.2
|173.5
|171.5
|171.6
|172.8
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|174.5
|174.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170
|169.2
Đối với vàng nhẫn, biên độ giảm giá cũng tương tự vàng miếng trong sáng nay. Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ quanh mức 166,5 - 169,1 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.
Nhẫn tròn của thương hiệu Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận mức giảm 800.000 đồng, để rớt xuống vùng 166,2 - 169,2 triệu đồng/lượng. PNJ cùng giảm giá vàng nhẫn gần 1 triệu đồng để giao dịch quanh vùng 166 - 169 triệu đồng/lượng.
Riêng giá vàng nhẫn 999 của Công ty Mi Hồng ghi nhận mức giảm nhẹ hơn, chỉ 300.000 đồng để lùi xuống vùng 167,7 - 169,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước giảm sâu chủ yếu do chịu áp lực từ sự suy yếu của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay giảm tiếp 24 USD (-0,5%) xuống còn 4.716 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới rơi vào khoảng 150 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 19 triệu đồng/lượng.
