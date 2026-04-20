Giá vàng trượt mạnh, người mua mất hơn 7 triệu từ đỉnh tuần trước

Đà giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (20/4) đã kéo giá bán vàng trong nước rớt gần một triệu đồng xuống vùng 171,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bốc hơi gần 1 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (20/4). Ảnh: Đinh Hà.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường vàng trong nước (sáng 20/4), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 200.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên cuối tuần trước (18/4).

Cùng thời điểm, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đều kéo giá vàng miếng về ngang bằng với SJC.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã lình xình suốt 4 phiên giao dịch vừa qua khi chỉ chạy quanh vùng giá bán 171-172 triệu đồng/lượng. Mức đỉnh trong tuần gần nhất mà mặt hàng này có được là ở 175,5 triệu đồng/lượng ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 15/4.

Như vậy chỉ trong 5 phiên giao dịch, vàng miếng đã mất giá hơn 4 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch khoảng 3 triệu đồng từ chênh lệch giá mua vào và bán ra, thì người mua vàng ở mức đỉnh này đã lỗ đậm hơn 7 triệu cho mỗi lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 171.9 173.7 170 171 171.5 171.5 171.5 170.1 169.5 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170.5 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173 173.5 171.2 171 172 172 171.3

Diễn biến giảm hôm nay cũng xảy ra tương tự với mặt hàng vàng nhẫn. Các doanh nghiệp cùng giảm giá vàng nhẫn khoảng 1 triệu đồng so với giá chốt phiên ngày 18/4.

Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 167,8 - 170,8 triệu/lượng; Tập đoàn Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn tròn ở 168 - 171 triệu/lượng, DOJI giao dịch ở 168,3 - 171,3 triệu/lượng. Công ty Mi Hồng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn 999 quanh 169,3 - 171 triệu/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng giảm hơn 30 USD (-0,6%), hiện giao dịch dưới vùng 4.800 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 153 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 18 triệu đồng/lượng.