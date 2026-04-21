Giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại

Giá vàng trong nước quay đầu tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch sáng nay, sau khi trải qua phiên giảm "sốc" vào đầu tuần.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường vàng trong nước (sáng 21/4), giá vàng miếng tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường vàng trong nước (sáng 21/4), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Cùng thời điểm, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đều nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng liên tục "trồi sụt" quanh mốc 171-173 triệu đồng/lượng trong 5 phiên gần đây. Mức đỉnh gần nhất mà mặt hàng này đạt được là ở 175,5 triệu đồng/lượng (bán ra) và được ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 15/4.

Như vậy, nếu cộng với chênh lệch giá mua - bán của các doanh nghiệp đưa ra ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng lỡ đu đỉnh vàng miếng đang chịu khoản lỗ 7 triệu đồng cho mỗi lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 171.9 173.7 170 171 171.5 171.5 171.5 170.1 169.5 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170.5 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.5 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173 173.5 171.2 171 172 172 171.3 171.5

Diễn biến tương tự cũng xảy ra với giá vàng nhẫn trong phiên giao dịch sáng nay. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 168 - 171 triệu/lượng; Tập đoàn Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn tròn ở 168 - 171 triệu/lượng, DOJI giao dịch ở 168,3 - 171,3 triệu/lượng. Công ty Mi Hồng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn 999 quanh 169,7 - 171,2 triệu/lượng.

Trái ngược với diễn biến trong nước, giá vàng thế giới giảm 16,1 USD xuống 4.803 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên giảm 1% xuống 4.828,8 USD /ounce.

Đà giảm của vàng bị ảnh hưởng khi chỉ số USD-Index tăng lên mức cao nhất trong một tuần trước khi thu hẹp đà tăng, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng khiến thị trường lo ngại về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Vào ngày 20/4 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai với Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington "không nghiêm túc" trong tiến trình ngoại giao khi gây hấn và vi phạm lệnh ngừng bắn.

Do đó, Iran tuyên bố giữ lập trường "thực tế" dựa trên kinh nghiệm làm việc với Mỹ, đồng thời sẵn sàng đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh và sự kiên quyết.