Giá vàng thế giới chưa ngừng giảm khi lời đe dọa trả đũa của Iran đối với việc Mỹ tiếp quản một tàu chở hàng của nước này đã đẩy đồng USD và giá dầu tăng cao.

Chốt phiên giao dịch 20/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 9,8 USD xuống 4.819,6 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên giảm 1% xuống 4.828,8 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, giá vàng có thời điểm tăng từ 4.780 USD lên 4.822 USD /ounce, tuy nhiên nhanh chóng tụt xuống dưới 4.790 USD /ounce. Sau đó, kim loại quý một lần nữa “chật vật” leo lên vùng 4.830 USD , nhưng đà tăng không duy trì được lâu khi giá vàng một lần nữa rơi xuống dưới 4.810 USD /ounce.

Đà giảm của vàng bị ảnh hưởng khi chỉ số USD-Index tăng lên mức cao nhất trong một tuần trước khi thu hẹp đà tăng, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng khiến thị trường lo ngại về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, cho biết tình hình Trung Đông đã leo thang trở lại, khiến dự báo giá vàng của các chuyên gia nghiêng nhẹ về xu hướng giảm trong bối cảnh rủi ro giá dầu có thể tăng mạnh, kéo theo đồng USD và lợi suất trái phiếu đi lên.

Trong khi đó, ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua đối với hợp đồng vàng tháng 6 là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự mạnh 5.000 USD .

Dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhu cầu đối với tài sản không sinh lãi này thường suy giảm khi lãi suất toàn cầu ở mức cao. Đáng chú ý, lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn do áp lực lạm phát gia tăng từ xung đột tại Trung Đông, theo Reuters.

Về tình hình chính trị, vào ngày 20/4 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai với Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington “không nghiêm túc” trong tiến trình ngoại giao khi gây hấn và vi phạm lệnh ngừng bắn. Iran tuyên bố giữ lập trường “thực tế” dựa trên kinh nghiệm làm việc với Mỹ, đồng thời sẵn sàng đáp trả “bằng toàn bộ sức mạnh và sự kiên quyết”.

Dự kiến, Phó tổng thống Mỹ JD Vance sẽ rời Washington tới Islamabad vào sáng 22/4 để tham gia các cuộc đàm phán với Iran nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt chiến sự, Axios dẫn lời ba nguồn tin giấu tên cho biết.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy cuộc bỏ phiếu lần thứ 5 về nghị quyết quyền chiến tranh nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump tại Iran.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,3% xuống 79,76 USD /ounce; bạch kim giảm 1,4% xuống 2.073,28 USD /ounce và palladium giảm 0,2% xuống 1.556 USD /ounce.