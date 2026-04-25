Giá vàng lên gần 169 triệu/lượng, người mua vẫn lỗ nặng

|
Hưởng lợi từ đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng trong sáng 25/4. Ảnh: Đinh Hà.
Sau gần 10 phiên giảm giá liên tục thì tới sáng nay (25/4) giá vàng trong nước mới “quay đầu" tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng.
Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng tăng 800.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước (24/4). Chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn giữ ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, đây là phiên hồi phục đầu tiên của vàng miếng sau chuỗi 9 phiên liên tục giảm giá. Tính chung trong khoảng thời gian này, vàng miếng đã mất tổng cộng tới gần 8 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng với khoản lỗ hơn 10 triệu/lượng do chênh lệch từ giá mua vào và bán ra.
Tương tự SJC, các công ty kinh doanh vàng lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng tăng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC trong sáng nay, để giao dịch gần ngưỡng 169 triệu đồng/lượng.166.3
|DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|12/3
|13/3
|14/3
|15/3
|16/3
|17/3
|18/3
|19/3
|20/3
|21/3
|22/3
|23/3
|24/3
|25/3
|26/3
|27/3
|28/3
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|183.3
|181.8
|179.6
|179.6
|180.1
|180
|180
|172.5
|173.1
|168
|168
|163
|167.2
|170.5
|168.5
|168.6
|169.8
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|171
|171.5
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170.5
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|Giá bán
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|169
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
|186.3
|184.8
|182.6
|182.6
|183.1
|183
|183
|183
|176.1
|176.1
|171
|171
|166
|170.2
|173.5
|171.5
|171.6
|172.8
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|174.5
|174.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170
|169.2
|168
|168.8
Đối với vàng nhẫn, giá giao dịch cũng tăng mạnh trong sáng nay. Trong đó, SJC nâng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 800.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước, để giao dịch quanh vùng 165,8 - 168,3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Phú Quý chỉ tăng nhẹ giá vàng nhẫn tròn trơn 100.000 đồng ở cả hai chiều để niêm yết ở mức 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng. Đây cũng là vùng giá giao dịch của nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI.
Nhẫn trơn của PNJ cũng tăng lên mức 165 - 168 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 166 - 168,7 triệu đồng/lượng.
Diễn biến tăng của giá vàng trong nước chủ yếu do chịu ảnh hưởng từ biến động hồi phục của giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay tăng nhẹ gần 20 USD (+0,4%) để giao dịch ở mức 4.709 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 150 triệu đồng/lượng. Với mức giá này giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước gần 19 triệu đồng/lượng.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.