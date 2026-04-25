Giá vàng lên gần 169 triệu/lượng, người mua vẫn lỗ nặng

Sáng nay (25/4), giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng bật tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng, kéo giá bán hồi phục về gần mốc 169 triệu đồng/lượng.

Hưởng lợi từ đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng trong sáng 25/4. Ảnh: Đinh Hà.

Sau gần 10 phiên giảm giá liên tục thì tới sáng nay (25/4) giá vàng trong nước mới “quay đầu" tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng tăng 800.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước (24/4). Chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn giữ ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đây là phiên hồi phục đầu tiên của vàng miếng sau chuỗi 9 phiên liên tục giảm giá. Tính chung trong khoảng thời gian này, vàng miếng đã mất tổng cộng tới gần 8 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng với khoản lỗ hơn 10 triệu/lượng do chênh lệch từ giá mua vào và bán ra.

Tương tự SJC, các công ty kinh doanh vàng lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng tăng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC trong sáng nay, để giao dịch gần ngưỡng 169 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 171.9 173.7 170 171 171.5 171.5 171.5 170.1 169.5 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170.5 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170 169.2 168 168.8

166.3

Đối với vàng nhẫn, giá giao dịch cũng tăng mạnh trong sáng nay. Trong đó, SJC nâng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 800.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước, để giao dịch quanh vùng 165,8 - 168,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý chỉ tăng nhẹ giá vàng nhẫn tròn trơn 100.000 đồng ở cả hai chiều để niêm yết ở mức 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng. Đây cũng là vùng giá giao dịch của nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI.

Nhẫn trơn của PNJ cũng tăng lên mức 165 - 168 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 166 - 168,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng của giá vàng trong nước chủ yếu do chịu ảnh hưởng từ biến động hồi phục của giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay tăng nhẹ gần 20 USD (+0,4%) để giao dịch ở mức 4.709 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 150 triệu đồng/lượng. Với mức giá này giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước gần 19 triệu đồng/lượng.