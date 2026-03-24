3 công ty Trung Quốc 'kiếm' được 70 tỷ USD giữa khủng hoảng dầu mỏ

Trong khi giá dầu tăng vọt, giá trị của 3 "ông trùm" pin Trung Quốc tăng thêm 70 tỷ USD, đánh dấu bước ngoặt đáng kể khi nhà đầu tư tìm đến năng lượng sạch nhằm ổn định lâu dài.

Theo Financial Times, cuộc xung đột tại Iran không chỉ đẩy giá nhiên liệu hóa thạch lên cao mà còn kích hoạt một sự thay đổi mang tính hệ thống trong chiến lược của các quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu thị trường, cổ phiếu của CATL, BYD và Sungrow đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt xa các tập đoàn dầu khí khổng lồ như ExxonMobil hay Chevron kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Cụ thể, cổ phiếu của CATL niêm yết tại Trung Quốc đã tăng 19%, Sungrow tăng 19,4%, và BYD - nhà sản xuất xe điện (EV) lớn nhất thế giới - đã bứt phá 21,9%. Để so sánh, trong cùng khoảng thời gian, giá cổ phiếu của các tập đoàn dầu khí như BP chỉ tăng 15,2%, Shell tăng 8,3%, Chevron tăng 8% và ExxonMobil tăng khiêm tốn 4,7%.

Neil Beveridge, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng tại Bernstein, nhận định rằng cuộc chiến này đã thay đổi hoàn toàn cục diện năng lượng: "Điều này thay đổi toàn bộ mô hình năng lượng dầu. Ngay cả khi chiến tranh kết thúc vào tháng tới, chúng ta cũng sẽ không còn đường lui".

Sự bùng nổ của cổ phiếu năng lượng sạch phản ánh kỳ vọng rằng Trung Quốc cùng các nền kinh tế lớn ở Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), sẽ đẩy mạnh kế hoạch "điện hóa mọi thứ" để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông.

Các cuộc tấn công gần đây vào hạ tầng khí hóa lỏng (LNG) tại vùng Vịnh đã phơi bày rủi ro cố hữu của việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Li Shuo, Giám đốc Trung tâm Khí hậu Trung Quốc tại Viện Chính sách Hiệp hội châu Á, cảnh báo: "Các quốc gia Đông Á phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn LNG nhập khẩu sẽ sớm phải đối mặt với một cú sốc kinh tế không thể đong đếm được, bất chấp khoảng cách địa lý của họ với cuộc xung đột".

Bên cạnh xe điện, nhu cầu về pin lưu trữ cho lưới điện và các trung tâm dữ liệu đang trở thành động cơ tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Theo Mobility Foresights, giá trị thị trường lưu trữ pin quy mô lưới điện tại Trung Quốc dự kiến vọt lên mức 199 tỷ USD vào năm 2032, tăng gấp 4 lần so với mức 48 tỷ USD của năm ngoái.

Việc các quốc gia đang phát triển đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng sạch và vận tải điện được coi là "lá chắn" khôn ngoan nhất để tự bảo vệ mình trước những cú sốc địa chính trị gây ảnh hưởng đến nguồn cung dầu, khí tương tự trong tương lai.