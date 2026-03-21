Tesla sẽ chi 2,9 tỷ USD mua thiết bị sản xuất pin mặt trời Trung Quốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu bổ sung 100 GW công suất điện mặt trời tại Mỹ trước năm 2028, Tesla đang đàm phán để mua các thiết bị trị giá 2,9 tỷ USD từ các đối tác Trung Quốc.

Một trạm sạc của Tesla với 84 trụ sạc, hoạt động hoàn toàn bằng nguồn năng lượng từ hệ thống pin mặt trời và pin lưu trữ tại California, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Tesla đang tìm cách thu mua dàn máy móc trị giá khoảng 2,9 tỷ USD phục vụ dây chuyền sản xuất tấm pin mặt trời và tế bào quang điện từ các nhà cung cấp Trung Quốc. Trong số các đối tác tiềm năng, Suzhou Maxwell Technologies hiện là ứng cử viên sáng giá nhất.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh CEO Elon Musk đặt tham vọng bổ sung 100 GW công suất điện mặt trời tại Mỹ. Trước đó vào tháng 1, vị tỷ phú từng khẳng định điện mặt trời hoàn toàn có khả năng đáp ứng toàn bộ nhu cầu điện năng của nước Mỹ, đặc biệt là trước nhu cầu đang tăng vọt từ các trung tâm dữ liệu.

Dữ liệu tuyển dụng trên website chính thức của Tesla cũng củng cố thêm chiến lược này khi hãng đặt mục tiêu thiết lập quy trình sản xuất năng lượng mặt trời khép kín từ nguyên liệu thô ngay trên đất Mỹ trước cuối năm 2028. Để đạt được quy mô 100 GW, Tesla cần sự hỗ trợ công nghệ từ Suzhou Maxwell - nhà sản xuất thiết bị in lưới lớn nhất thế giới cho ngành pin mặt trời.

Hiện doanh nghiệp này cùng một số đối tác khác như Shenzhen S.C New Energy Technology và Laplace Renewable Energy đang tích cực xin giấy phép xuất khẩu từ Bộ Thương mại Trung Quốc để kịp bàn giao thiết bị sang bang Texas trước mùa thu năm nay.

Thương vụ tỷ USD đang phản ánh một thực trạng nan giải trong chuỗi cung ứng nước Mỹ: Để khôi phục ngành sản xuất năng lượng nội địa, Mỹ vẫn chưa thể tách rời các thiết bị kỹ thuật then chốt từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - Trung Quốc.

Đáng chú ý, mặc dù chính quyền Mỹ áp thuế nặng nề lên các sản phẩm pin mặt trời thành phẩm từ Trung Quốc và Đông Nam Á, nhưng các loại máy móc sản xuất lại nằm trong danh mục miễn trừ. Quyết định này được duy trì xuyên suốt từ thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden sang chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhờ sự vận động quyết liệt từ các nhà sản xuất nội địa Mỹ. Những đơn vị này thừa nhận rằng họ gần như không có lựa chọn thay thế nào khác ngoài máy móc Trung Quốc để vận hành nhà máy.

Về phía Elon Musk, vị tỷ phú thường xuyên chỉ trích các rào cản thuế quan là yếu tố khiến chi phí triển khai năng lượng mặt trời tại Mỹ bị đẩy lên cao đến khó tin. Tham vọng năng lượng sạch của ông cũng tạo nên một sự tương phản thú vị với chính sách ưu tiên nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm trợ cấp năng lượng tái tạo của ông Trump.

Dù vậy, trước thực trạng tiêu thụ điện tại Mỹ liên tục lập kỷ lục trong hai năm 2025 và 2026, giải pháp của Tesla đang được xem là một quân bài chiến lược để giải quyết cơn khát năng lượng của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định kế hoạch 100 GW của Tesla sẽ là một kỳ tích khá khó khăn. Tính đến năm 2024, tổng công suất điện mặt trời của Mỹ chỉ đạt khoảng 135 GW, chiếm 10% tổng hệ thống điện quốc gia. Việc Elon Musk muốn tạo ra một lượng công suất gần tương đương tổng mức hiện có chỉ trong vài năm là một cam kết đầy thách thức, nhất là khi chuỗi cung ứng của Tesla vẫn phụ thuộc mật thiết vào hơn 400 nhà cung cấp Trung Quốc để tối ưu hóa chi phí.

Ngay sau khi thông tin này được Reuters đăng tải, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã có phản ứng tích cực khi cổ phiếu của Suzhou Maxwell, S.C New Energy và Laplace Renewable đồng loạt nhảy vọt hơn 7%.