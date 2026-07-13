Giá dầu thô biến động

Giá dầu thế giới đồng loạt đi lên sau các cuộc không kích ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz.

Cuộc xung đột gần đây giữa Mỹ và Iran tiếp tục khiến giá dầu biến động. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, ngay khi mở cửa phiên giao dịch tại châu Á, giá dầu thô Brent tiêu chuẩn quốc tế đã tăng 3% lên mức 78 USD /thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ New York (WTI) của Mỹ cũng tăng gần 4%, giao dịch ở ngưỡng 79 USD /thùng.

Đà tăng này xuất hiện trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành đợt tập kích tên lửa nhắm vào các mục tiêu của Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công tàu container M/V GFS Galaxy mang cờ Đảo Cyprus vào cuối tuần vừa qua.

Bất chấp việc Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, phía Mỹ vẫn khẳng định tuyến hàng hải huyết mạch này đang mở cửa vào hôm Chủ nhật (12/7). Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố Iran không kiểm soát eo biển và các phương tiện vẫn đang lưu thông bình thường.

Ông Kevin Book - chuyên gia tại Tổ chức Đối tác Năng lượng ClearView - cho rằng rủi ro tăng giá dầu thô mà tổ chức này dự báo đã xuất hiện. Câu hỏi căn bản về việc ai thực sự kiểm soát eo biển Hormuz vẫn chưa có lời giải đáp.

Theo ông Book, phía Iran liên tục tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với hoạt động giao thương, và Mỹ đã đáp trả gần như hàng ngày. Chuyên gia này đánh giá đây là một đợt leo thang theo chu kỳ, khiến thị trường bắt đầu định giá rủi ro này như một giai đoạn tiền chiến khác.

Giới phân tích dự báo giá dầu thế giới sẽ tiếp tục đi lên. Dù vậy, đà tăng phần nào được kiềm chế bởi kỳ vọng rằng cả hai bên đều không mong muốn kích hoạt một cuộc chiến toàn diện.

Ông Jorge León - Giám đốc phân tích địa chính trị tại Rystad Energy - bày tỏ quan điểm: “Tôi tin rằng cả Mỹ và Iran đều có lý do để không đẩy căng thẳng đi quá xa".

Dù ghi nhận xu hướng tăng tại thị trường châu Á, giá dầu Brent hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 126 USD /thùng được ghi nhận vào ngày 30/4, và không cách quá xa mức giá 72,48 USD trước thời điểm xung đột bùng phát.

Báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chỉ ra nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 6 đã phục hồi thêm 4,1 triệu thùng/ngày, đạt mức 98,8 triệu thùng/ngày sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Dù vậy, tổng sản lượng thế giới vẫn thấp hơn khoảng 9,4 triệu thùng/ngày so với giai đoạn trước xung đột.

Hiện tại, giới chuyên gia đang lo ngại về nguy cơ tăng giá của dầu diesel và các sản phẩm lọc dầu khác. Thị trường đang phải chịu đòn kép từ tình trạng bất ổn tại eo biển Hormuz và lệnh cấm xuất khẩu diesel tạm thời do Nga ban hành.

Theo dữ liệu của IEA, khoảng cách chênh lệch giữa giá dầu thô và các sản phẩm tinh chế đã chạm mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Thực trạng này xảy ra do giá dầu thế giới có xu hướng giảm trong khi năng lực lọc dầu của các nhà máy vẫn ở trạng thái thắt chặt.