Dự kiến khởi công đường liên cảng Cát Lái hơn 8.700 tỷ quý cuối năm

Với vốn đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng, dự án đường liên cảng Cát Lái dự kiến khởi công trong quý IV/2026 và hoàn thành vào quý IV/2028.

Cảng Cát Lái đóng vai trò trọng điểm trong xuất khẩu hàng hóa của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 6/2, tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Về quy mô đầu tư dự án, phần đường có mặt cắt ngang 60 m, tổng chiều dài tuyến khoảng 5,9 km (từ đường Nguyễn Thị Định đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM).

Phần cầu gồm cầu Bà Cua xây dựng 2 đơn nguyên, tổng cộng 10 làn xe (mỗi đơn nguyên 5 làn xe, bao gồm 3 làn xe tuyến chính và 2 làn xe song hành); đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC xây dựng cầu cạn quy mô 4 làn xe và 3 vị trí kết nối với phần đường đi thấp; đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM xây dựng cầu cạn quy mô 6 làn xe.

Tại nút giao với đường Nguyễn Thị Định, giai đoạn trước mắt thực hiện nút giao bằng, trong quá trình tiếp theo sẽ nghiên cứu đầu tư nút giao khác mức trong dự án khác.

Đối với nút giao tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, công trình sẽ giữ nguyên hình thái nút giao trumpet kép giữa đường cao tốc TP.HCM - Long Thành và đường cao tốc Vành đai 3; đồng thời bổ sung các nhánh của đường liên cảng.

Các nút giao khác trên tuyến sẽ được bố trí giao cùng mức, kết hợp bố trí đèn tín hiệu giao thông phù hợp.

Dự án có tổng mức đầu tư dự án là 8.782 tỷ đồng , nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Theo đó, dự án dự kiến bồi thường giải phóng mặt bằng từ quý II/2026 đến quý I/2027. TP.HCM sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý III/2026 và khởi công công trình trong quý IV/2026, hoàn thành vào quý IV/2028. Sau đó, dự án sẽ được quyết toán năm 2029.

HĐND TP.HCM cũng chấp thuận tách dự án thành hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1 bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng và dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường liên cảng với tổng mức đầu tư khoảng 7.382 tỷ đồng .

Theo HĐND TP.HCM, việc xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM nhằm tạo một trục giao thông mới có tính chất chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu, tăng cường năng lực giao thông ra vào cảng, kết nối trực tiếp hệ thống giao thông liên vùng, rút ngắn hành trình, tạo thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu thông qua cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu của khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, dự án sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực, giảm áp lực giao thông các đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Duy Trinh, đường Vành đai 2 nhánh phía đông, Xa lộ Hà Nội...

Qua đó, công trình góp phần giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu; giảm áp lực xe container vào nội thành, tạo thuận lợi cho việc phát triển các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn phía đông TP.HCM.