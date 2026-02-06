Chốt Đồng Nai làm cơ quan chủ quản dự án metro nối sân bay Long Thành

Nội dung này vừa được HĐND TP.HCM khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 8 diễn ra sáng 6/2.

Dự án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến sân bay Long Thành dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Ảnh phối cảnh: ACV.

Sáng 6/2, tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND TP.HCM đã thống nhất để UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công - tư (PPP), đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh (tỉnh Đồng Nai và TP.HCM).

Đối với tuyến metro này, dự án hướng đến việc khai thác hiệu quả sân bay mới, dịch vụ đô thị, logistics và giảm tải cho Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 51.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4 km, bắt đầu từ ga S0 (Tân Vạn), vượt sông Đồng Nai, đi dọc Quốc lộ 1 và kết nối vào ga SC (Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai). Từ đây, tuyến theo hành lang quy hoạch đường sắt Biên Hòa - Long Thành, chạy dọc ĐT.771, cắt cao tốc TP.HCM - Long Thành, kết nối vào ga SA rồi tiếp tục theo hành lang đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành vào sân bay Long Thành.

Metro số 1 nối dài có tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h, trong đó đoạn đi ngầm đạt 90 km/h. Tốc độ vận hành tối đa tương ứng là 110 km/h và 80 km/h trong hầm. Dự án sử dụng đoàn tàu động lực phân tán (EMU), vận hành tự động cấp độ 4 (GoA4).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 60.200 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 4.300 tỷ đồng ). Thời gian triển khai giai đoạn 2026-2029.

Sau khi HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết, HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai triển khai dự án đảm bảo phù hợp quy định của Luật đường sắt, Nghị quyết số 188/2025/QH15 và các quy định pháp luật có liên quan; báo cáo HĐND TP.HCM việc bố trí vốn cho dự án ở giai đoạn tiếp theo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Trong bối cảnh sân bay Long Thành đang gấp rút hoàn thiện và dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 6, áp lực về kết nối giao thông giữa sân bay và trung tâm TP.HCM trở nên cấp bách.

Do đó, theo TP.HCM, việc sớm nghiên cứu, triển khai các dự án giao thông kết nối bổ sung thông qua metro như tuyến metro nối sân bay Long Thành, đường sắt tốc độ cao và các công trình cầu trên các trục liên vùng là rất cần thiết.

Những dự án này sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, giảm áp lực cho giao thông đường bộ, rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao hiệu quả kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.