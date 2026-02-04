TP.HCM tính mở 7 tuyến xe buýt đến sân bay Long Thành

Sở Xây dựng TP.HCM dự kiến mở 7 tuyến xe buýt kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành để giải bài toán trung chuyển hành khách khi sân bay chuẩn bị đưa vào khai thác tháng 6 tới.

Sân bay Long Thành đang chạy nước rút để "về đích" vào tháng 6. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết 7 tuyến xe buýt kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành dự kiến bao gồm 3 tuyến từ TP.HCM cũ, 2 tuyến từ Bình Dương cũ và 2 tuyến từ Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trong đó, 3 vị trí đầu tuyến tại TP.HCM cũ được xem xét đặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông mới và bến xe buýt Sài Gòn (Công viên 23/9).

Đây là một trong những định hướng được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng nghiên cứu trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026, nhằm bổ sung phương thức đi lại, giảm chi phí cho hành khách giữa TP.HCM và sân bay Long Thành.

Các phương án cụ thể sẽ tiếp tục được TP.HCM phối hợp với tỉnh Đồng Nai hoàn thiện, bao gồm lựa chọn loại xe và hình thức đặt hàng hoặc đấu thầu đơn vị khai thác.

Lộ trình các tuyến ưu tiên đi cao tốc để rút ngắn thời gian cho hành khách bay nối chuyến, đồng thời tuyến kết nối thẳng giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành sẽ hạn chế điểm dừng dọc đường.

Hiện, nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ xe buýt bên trong sân bay Long Thành như các ô đỗ xe buýt, camera, sơn vạch kẻ đã được chuẩn bị. Khi sân bay khai thác từ tháng 6, kết nối bằng xe buýt có thể sẵn sàng.

Còn khoảng 4 tháng nữa sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác, tuyến đường hiện hữu kết nối hai sân bay là cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn đang trong giai đoạn mở rộng, nhưng đến nay phải thi công cầm chừng do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất.

Còn các tuyến cao tốc, metro kết nối TP.HCM đến sân bay Long Thành vẫn chưa hoàn thiện. Trục đường sắt đô thị kết nối hai sân bay là tuyến metro số 2, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến metro số 6 dự kiến hoàn thành năm 2030.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng . Một số hạng mục giai đoạn 1 đã hoàn thành cuối năm 2025 và dự kiến vận hành thương mại từ tháng 6. Khi hoàn thành toàn bộ vào năm 2050, sân bay này được thiết kế để phục vụ tối đa 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng mới đây, Bộ Xây dựng cũng đã xác nhận sân bay Long Thành sẽ chỉ có phương án kết nối đường bộ với TP.HCM trong giai đoạn đầu khai thác vì lưu lượng khai thác của sân bay Long Thành ở giai đoạn 1 chưa cao (khoảng 25 triệu khách/năm). Theo cơ quan này, phương thức vận tải đường sắt được hình thành ở giai đoạn sau năm 2030 và dự kiến đảm nhận khoảng 30-40% nhu cầu vận chuyển.