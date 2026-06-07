EVN xóa hết lỗ lũy kế, cầm hơn 150.000 tỷ gửi ngân hàng

Năm 2025, EVN lãi sau thuế 51.881 tỷ đồng, cao gấp 6,3 lần so với năm trước. Kết quả này giúp tập đoàn hết lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm.

EVN chính thức hết lỗ luỹ kế. Ảnh: EVN.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 vừa công bố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận 645.658 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 11% so với 2024. Khấu trừ chi phí, EVN lãi ròng 51.881 tỷ đồng , gấp 5,3 lần so với năm trước.

Động lực chính tạo nên mức lợi nhuận kỷ lục của EVN đến từ hoạt động kinh doanh điện. Năm 2025, doanh thu bán điện đạt hơn 637.000 tỷ đồng , tăng hơn 64.000 tỷ đồng so với năm trước. Trong khi đó, giá vốn điện chỉ tăng khoảng 18.000 tỷ đồng , tương đương mức tăng hơn 3%.

Việc doanh thu tăng nhanh hơn nhiều so với chi phí đầu vào đã giúp biên lợi nhuận cải thiện đáng kể. Theo đó, lợi nhuận gộp của EVN tăng từ gần 49.600 tỷ đồng năm 2024 lên hơn 96.300 tỷ đồng năm 2025, tăng thêm gần 47.000 tỷ đồng chỉ sau một năm. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên mức lợi nhuận kỷ lục của tập đoàn.

Tại thời điểm kết thúc năm 2025, EVN ghi nhận tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 783.089 tỷ đồng , tăng gần 16% sau một năm.

Trong đó, 20.055 tỷ đồng là tiền và các khoản tương đương tiền (tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn không quá 3 tháng), tăng gần 17% so với đầu năm. Ngoài ra, lượng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng đạt 132.388 tỷ đồng , tăng khoảng 78%. Như vậy, tổng lượng tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn của EVN hơn 152.000 tỷ đồng .

Khoản tiền gửi cũng góp phần giúp doanh thu tài chính của EVN tăng mạnh, lên mức 3.717 tỷ đồng .

Kết quả tích cực năm 2025 giúp EVN chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm và ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 5.533 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

EVN hiện là doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và điều độ hệ thống điện quốc gia. Tập đoàn sở hữu 17 công ty con và 29 công ty liên kết.

Đến ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất này, EVN đang làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phê duyệt phương án điều chỉnh vốn điều lệ.

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 189 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Quốc hội quyết nghị phương pháp tài chính và thu xếp vốn bao gồm chủ trương tăng vốn điều lệ của tập đoàn từ nguồn đánh giá lại tài sản đã hết khấu hao của các nhà máy điện BOT đã nhận bàn giao và các nhà máy thủy điện đa mục tiêu theo quyết định của Thủ tướng.

Giá trị tài sản và vốn chủ sở hữu tại EVN có thể thay đổi sau khi thực hiện đánh giá lại theo các quy định có liên quan.