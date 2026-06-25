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Kinh doanh

Bầu Đức có động thái mới

  • Thứ năm, 25/6/2026 10:20 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Bầu Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG. Sau giao dịch, ông Đức sẽ nâng sở hữu tại HAG lên gần 326 triệu cổ phần, tương đương 25,7% vốn HAG.

Ngày 24/6, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) công bố thông tin, cho biết ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

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Bầu Đức đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 29/6-28/7 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Nếu giao dịch thành công, ông Đức sẽ nâng sở hữu tại HAG lên gần 326 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 25,7% vốn HAG.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6, cổ phiếu HAG giao dịch ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với mức giá này, bầu Đức sẽ phải chi khoảng 60 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu HAG đã đăng ký. Đây là lần thứ 5 kể từ đầu năm 2026, bầu Đức đăng ký mua thêm cổ phiếu HAG trên sàn. Lần gần đây nhất là từ ngày 16/6 - 22/6, ông Đức cũng đã mua 4 triệu cổ phiếu HAG.

Trước đó, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công (TTC AgriS - mã chứng khoán: SBT) hoàn tất mua gần 43 triệu cổ phiếu SBT để nâng sở hữu tại TTC AgriS lên 11,87% vốn điều lệ, tương ứng gần 108 triệu cổ phần.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công bán thỏa thuận thành công gần 28 triệu cổ phiếu SBT, giảm sở hữu xuống còn 15,2% vốn điều lệ, tương ứng gần 138 triệu cổ phần. Bà Huỳnh Bích Ngọc - mẹ của bà Đặng Huỳnh Ức My, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công bán ra 15 triệu cổ phiếu SBT. Qua đó, bà Ngọc giảm tỷ lệ sở hữu tại SBT xuống còn 7,49% vốn, tương ứng gần 68 triệu cổ phần.

Như vậy, số lượng cổ phiếu bà My mua vào đúng bằng số lượng bà Ngọc và Đầu tư Thành Thành Công bán ra.

Ông Đoàn Hữu Hà Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) cũng mua vào 200.000 cổ phiếu HDC.

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Bà Đặng Huỳnh Ức My hoàn tất mua gần 43 triệu cổ phiếu SBT.

Ông Hà Vinh là con trai của ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hodeco. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Hà Vinh tại Hodeco được nâng lên mức 1,77% vốn điều lệ. Trong khi đó, ông Hữu Thuận đang nắm giữ gần 9% vốn tại HDC.

Tương tự, ông Phạm Tùng Lâm - Kế toán trưởng Công ty CP Sữa Hà Nội (Hanoimilk - mã chứng khoán: HNM) đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HNM để tăng tỷ lệ sở hữu. Trước giao dịch này, ông Lâm nắm giữ 425.000 cổ phần, tương ứng 0,96% vốn điều lệ HNM.

Ngược lại, Đào Bích Thủy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sữa Hà Nội (Hanoimilk - mã chứng khoán: HNM) đăng ký bán toàn bộ 10 triệu cổ phần đang nắm giữ, tương đương 22,52% vốn điều lệ nhằm thay đổi danh mục đầu tư. Cả hai giao dịch đều có thời gian dự kiến thực hiện từ 22/6-21/7, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Đáng chú ý, từ 23/3-21/4, ông Phạm Tùng Lâm đã bán ra 8 triệu cổ phần, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,96% vốn điều lệ VNM như hiện tại. Còn bà Đào Bích Thủy mua vào đúng 8 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 22,52% vốn. Tuy nhiên sau đó, cả hai cá nhân đều báo cáo lý do không giao dịch hết khối lượng đăng ký là diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Trước đó, từ 19/12/2025 đến ngày 16/1, ông Lâm đã mua 8 triệu cổ phiếu, trong khi bà Thủy mua 2 triệu cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn tại Hanoimilk.

MWG phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa ra nghị quyết triển khai phương án phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP năm 2025. Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong quý II - III/2026, lượng cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm.

Theo danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP, có nhiều lãnh đạo chủ chốt của Thế giới Di động. Cụ thể, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh được mua gần 722.000 cổ phiếu, ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc MWG mua hơn 275.000 cổ phiếu, ông Đoàn Trung Hiếu - Tổng giám đốc Công ty CP Thợ Điện Máy Xanh được phân bổ gần 304.000 cổ phiếu…

Người lao động sẽ mua cổ phiếu MWG với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. So với thị giá của MWG ở mức 77.800 đồng/cổ phiếu tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 24/6 thì các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, người lao động của hệ sinh thái MWG sẽ được mua ở mức chiết khấu gần 90%.

Bầu Đức giữ đúng lời hứa

Bầu Đức tiếp tục đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG, nâng tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua từ đầu năm lên 17 triệu cổ phiếu, với giá trị ước tính khoảng 270 tỷ đồng.

05:03 21/5/2026

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https://tienphong.vn/bau-duc-co-dong-thai-moi-post1854110.tpo

Theo Duy Quang/Tienphong.vn

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  • Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    • Năm sinh: 1962
    • Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    • Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    • Con: 3

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group)

    Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group)

    Tiền thân của Tập đoàn TTC là cơ sở sản xuất cồn được thành lập bởi hai nhà sáng lập Ông Đặng Văn Thành và Bà Huỳnh Bích Ngọc. Sau đó công ty mở rộng đầu từ vào lĩnh vực mía đường, ngân hàng, bất động sản, giáo dục. và du lịch.

    • Thành lập: 1979
    • Sáng lập: Đặng Văn Thành, Huỳnh Bích Ngọc
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

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