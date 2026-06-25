Bầu Đức có động thái mới

Bầu Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG. Sau giao dịch, ông Đức sẽ nâng sở hữu tại HAG lên gần 326 triệu cổ phần, tương đương 25,7% vốn HAG.

Ngày 24/6, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) công bố thông tin, cho biết ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Bầu Đức đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 29/6-28/7 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Nếu giao dịch thành công, ông Đức sẽ nâng sở hữu tại HAG lên gần 326 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 25,7% vốn HAG.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6, cổ phiếu HAG giao dịch ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với mức giá này, bầu Đức sẽ phải chi khoảng 60 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu HAG đã đăng ký. Đây là lần thứ 5 kể từ đầu năm 2026, bầu Đức đăng ký mua thêm cổ phiếu HAG trên sàn. Lần gần đây nhất là từ ngày 16/6 - 22/6, ông Đức cũng đã mua 4 triệu cổ phiếu HAG.

Trước đó, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công (TTC AgriS - mã chứng khoán: SBT) hoàn tất mua gần 43 triệu cổ phiếu SBT để nâng sở hữu tại TTC AgriS lên 11,87% vốn điều lệ, tương ứng gần 108 triệu cổ phần.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công bán thỏa thuận thành công gần 28 triệu cổ phiếu SBT, giảm sở hữu xuống còn 15,2% vốn điều lệ, tương ứng gần 138 triệu cổ phần. Bà Huỳnh Bích Ngọc - mẹ của bà Đặng Huỳnh Ức My, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công bán ra 15 triệu cổ phiếu SBT. Qua đó, bà Ngọc giảm tỷ lệ sở hữu tại SBT xuống còn 7,49% vốn, tương ứng gần 68 triệu cổ phần.

Như vậy, số lượng cổ phiếu bà My mua vào đúng bằng số lượng bà Ngọc và Đầu tư Thành Thành Công bán ra.

Ông Đoàn Hữu Hà Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) cũng mua vào 200.000 cổ phiếu HDC.

Bà Đặng Huỳnh Ức My hoàn tất mua gần 43 triệu cổ phiếu SBT.

Ông Hà Vinh là con trai của ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hodeco. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Hà Vinh tại Hodeco được nâng lên mức 1,77% vốn điều lệ. Trong khi đó, ông Hữu Thuận đang nắm giữ gần 9% vốn tại HDC.

Tương tự, ông Phạm Tùng Lâm - Kế toán trưởng Công ty CP Sữa Hà Nội (Hanoimilk - mã chứng khoán: HNM) đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HNM để tăng tỷ lệ sở hữu. Trước giao dịch này, ông Lâm nắm giữ 425.000 cổ phần, tương ứng 0,96% vốn điều lệ HNM.

Ngược lại, Đào Bích Thủy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sữa Hà Nội (Hanoimilk - mã chứng khoán: HNM) đăng ký bán toàn bộ 10 triệu cổ phần đang nắm giữ, tương đương 22,52% vốn điều lệ nhằm thay đổi danh mục đầu tư. Cả hai giao dịch đều có thời gian dự kiến thực hiện từ 22/6-21/7, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Đáng chú ý, từ 23/3-21/4, ông Phạm Tùng Lâm đã bán ra 8 triệu cổ phần, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,96% vốn điều lệ VNM như hiện tại. Còn bà Đào Bích Thủy mua vào đúng 8 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 22,52% vốn. Tuy nhiên sau đó, cả hai cá nhân đều báo cáo lý do không giao dịch hết khối lượng đăng ký là diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Trước đó, từ 19/12/2025 đến ngày 16/1, ông Lâm đã mua 8 triệu cổ phiếu, trong khi bà Thủy mua 2 triệu cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn tại Hanoimilk.