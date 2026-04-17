Bầu Đức: Trả xong nợ, tất cả cổ tức sẽ trả bằng tiền mặt

Ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) cho biết việc phát hành cổ phiếu trước đây là vì phải trả nợ. Còn khi đã trả xong nợ, tất cả cổ tức của Hoàng Anh Gia Lai sẽ bằng tiền mặt.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra hôm nay, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), tiếp tục thu hút sự chú ý khi nói về kế hoạch mua thêm cổ phiếu cũng như việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Cổ đông mua cổ phiếu HAG lỗ cứ "kêu ông Đức ra chửi"

Trả lời cổ đông về việc có tiếp tục mua vào cổ phiếu HAG trong thời gian tới, ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định sẽ mua và còn mua nhiều lần nữa. Vị doanh nhân cho biết có thể sau đợt này sẽ tiếp tục mua thêm 5 triệu cổ phiếu nữa.

"Đây có thể là đợt mua nhiều nhất của tôi, và tôi sẽ mua liên tục”, ông nói.

Nói với các cổ đông, bầu Đức cũng khuyến khích "cổ đông có tiền thì cứ giống tôi, mua thêm cổ phiếu. 1-2 năm nữa mà lỗ cứ kêu ông Đức ra chửi. Tôi không cam kết sẽ mua lại, nhưng cam kết nếu lỗ cứ kêu tôi ra chửi".

Trước đó, từ ngày 26/3 đến 16/4, bầu Đức đã mua vào thành công 4 triệu cổ phiếu HAG, nâng tổng sở hữu lên hơn 313,95 triệu cổ phiếu, tương đương 24,77% vốn doanh nghiệp. Trong khoảng thời gian 11/3-18/3, ông Đức cũng đã mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG.

Động thái liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai diễn ra trong bối cảnh tình hình tài chính trên BCTC của doanh nghiệp đã cải thiện đáng kể sau giai đoạn tái cơ cấu. Trong đó, tổng dư nợ của công ty đã giảm mạnh từ khoảng 36.000 tỷ đồng xuống còn khoảng 7.900 tỷ vào cuối năm 2025. Doanh nghiệp cũng đã xử lý xong lỗ lũy kế và tất toán toàn bộ nghĩa vụ trái phiếu vào đầu năm 2026.

Các chỉ số tài chính theo đó được cải thiện, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu khoảng 0,86 lần, nợ trên tổng tài sản ở mức 0,46 lần, trong khi hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu giảm còn 0,56 lần.

Năm 2025, HAGL ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.243 tỷ đồng , chủ yếu đến từ 2 mảng chuối và sầu riêng. Sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 8.624 tỷ đồng và lãi 4.200 tỷ. Trong quý I, lợi nhuận công ty ước khoảng 1.280 tỷ đồng .

Tuy nhiên, theo bầu Đức, cần tách bạch cơ cấu lợi nhuận để phản ánh đúng bản chất. Một phần đáng kể lợi nhuận năm nay dự kiến đến từ yếu tố tài chính, bao gồm khoản hoàn nhập hơn 1.000 tỷ đồng và khoảng 1.000- 2.000 tỷ đồng từ bán tài sản. Phần đóng góp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi ước tính chiếm một nửa theo kế hoạch, đến từ các mảng chuối, sầu riêng, cà phê và chăn nuôi heo.

Trả lời câu hỏi về khả năng phát hành thêm cổ phiếu hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tương lai, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức khẳng định chừng nào ông còn điều hành doanh nghiệp thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ không phát hành thêm cổ phiếu mà ưu tiên chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

"Nếu tôi là chủ tịch, tôi không muốn lấy giấy A4 để phát hành thêm cổ phiếu. Nếu có tiền, tôi sẵn sàng chia cổ tức tiền mặt cao, thậm chí mua lại cổ phiếu để giảm vốn. Mục tiêu của tôi là đưa vốn điều lệ về lại khoảng 9.200 tỷ đồng như trước đây, trong khi hiện tại đã lên hơn 12.000 tỷ đồng ", bầu Đức nói và cho biết việc phát hành cổ phiếu tăng vốn trước đây là bắt buộc để xử lý nợ.

Còn trong tương lai, khi đã xử lý xong nợ, sẽ không có chuyện phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức. Ngược lại, công ty sẽ ưu tiên chia cổ tức tiền mặt, tùy theo kết quả kinh doanh từng năm.

Dồn lực cho cà phê

Về chiến lược đầu tư của Hoàng Anh Gia Lai, Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Thắng cho biết tập đoàn tiếp tục mở rộng quỹ đất nông nghiệp, tập trung vào cà phê và dâu tằm. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng.

Xa hơn, Hoàng Anh Gia Lai định hướng phát triển tổng cộng 20.000 ha cà phê, trong đó phần lớn là Arabica tại các vùng cao ở Lào. Để đảm bảo nguồn giống, doanh nghiệp đã hợp tác với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), đồng thời đầu tư hệ thống chế biến sâu gồm các nhà máy chế biến ướt và nhà máy chiết xuất.

Tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026-2028 ước tính khoảng 14.220 tỷ đồng , riêng năm 2026 cần khoảng 5.420 tỷ đồng . Trong đó, chi phí trồng mới 7.000 ha cà phê khoảng 3.500 tỷ, đầu tư nhà máy chế biến hòa tan 500 tỷ và 4 nhà máy chế biến ướt khoảng 400 tỷ đồng . Phần còn lại dành cho sầu riêng và dâu tằm.

Để đáp ứng nhu cầu vốn này, doanh nghiệp dự kiến huy động vốn qua nhiều kênh, gồm phát hành trái phiếu khoảng 2.000 tỷ đồng , IPO công ty con Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) thu về khoảng 1.500 tỷ, đồng thời tái đầu tư tối thiểu 50% lợi nhuận.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, hồ sơ IPO của công ty con HGI đã cơ bản hoàn tất và có thể triển khai trong quý II nếu điều kiện thị trường thuận lợi. Sau IPO, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến bán ra 20-25% vốn nhưng vẫn giữ quyền chi phối.

Chia sẻ thêm về chiến lược với cây cà phê, bầu Đức cho biết đây là cây trồng có mức độ rủi ro thấp. Theo ông, chi phí sản xuất bình quân chỉ khoảng 1,5 USD /kg và ít biến động, trong khi nhu cầu lao động thấp hơn so với nhiều loại cây khác. Tuy nhiên, phải đến tháng 10/2027, dự án mới bắt đầu cho thu hoạch.

Doanh nghiệp vì vậy định hướng phân bổ nguồn lực lớn hơn cho cà phê, dù chuối và sầu riêng vẫn đang mang lại hiệu quả tốt trong ngắn hạn.

Đối với dâu tằm, doanh nghiệp của bầu Đức đã triển khai trồng và vận hành nhà máy kéo sợi trong khoảng một năm qua, song quy mô còn hạn chế do phụ thuộc nguồn giống. Sản phẩm đã có nhưng doanh thu chưa đáng kể.

Ở mảng chăn nuôi, doanh nghiệp cho biết không rút khỏi ngành heo mà đang điều chỉnh quy mô do rủi ro dịch bệnh. Hoàng Anh Gia Lai hiện trong quá trình tái đàn, dự kiến cần khoảng 1,5 năm để hoàn thiện, và kỳ vọng mảng này sẽ đóng góp trở lại từ năm 2026.