Bầu Đức lấy đâu 700 tỷ đồng trả nợ?

Hoàng Anh Gia Lai đã chi 700 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26. Dòng tiền trả nợ xuất hiện gần như ngay lập tức sau khi HAG bán xong hơn 91 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố thông tin về việc thanh toán bổ sung cả gốc và lãi cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26. Theo đó, doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chi tổng cộng 700 tỷ đồng , gồm 280 tỷ đồng tiền gốc và 420 tỷ đồng tiền lãi phát sinh cho lô trái phiếu này.

Theo công bố, khoản nợ trên có thời hạn thanh toán theo kế hoạch là 30/12/2025. Việc chi trả thực tế diễn ra chậm khoảng 3 tuần so với mốc thời gian trên. Hoàng Anh Gia Lai cho biết, nguyên nhân chủ yếu là doanh nghiệp cần thêm thời gian để đàm phán và thống nhất các điều khoản với nhà đầu tư.

Chủ nợ hiện tại của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Dòng tiền trả nợ 700 tỷ đồng này xuất hiện gần như ngay lập tức sau khi HAG bán xong hơn 91 triệu cổ phiếu HNG của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán: HNG) từ ngày 12 - 16/1. Thương vụ này giúp bầu Đức thu về khoảng 600 tỷ đồng .

Trước đó, Ngân hàng BIDV đã chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ lô trái phiếu HAGLBOND16.26 cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) chi nhánh TP.HCM. Thương vụ được thực hiện thông qua Hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐCNTP-BIDV-DATC ký kết ngày 29/12.

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành vào ngày 30/12/2016 với kỳ hạn 10 năm. Ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/12/2026, đồng nghĩa với việc khoản nợ này còn đúng 1 năm nữa là đến hạn tất toán.

Tại thời điểm chuyển nhượng, khối lượng lưu hành ghi nhận là 3.876 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng /trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và áp dụng lãi suất thả nổi. Cụ thể, lãi suất phát hành được ghi nhận ở mức 9,7%/năm, kỳ hạn trả lãi định kỳ 3 tháng/lần

Tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực là ngày 29/12, BIDV không còn nắm giữ lô trái phiếu này. Thay vào đó, DATC đã kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời trở thành trái chủ duy nhất đối với toàn bộ số lượng trái phiếu nhóm A đang lưu hành của Hoàng Anh Gia Lai.

Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị HAG phối hợp cập nhật thông tin để triển khai các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của trái chủ theo đúng quy định pháp luật.

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành vào ngày 30/12/2016 - lúc HAG có gánh nặng tài chính khổng lồ - khi tổng nợ vay lên tới 36.000 tỷ đồng và HAG rơi vào tình trạng mất thanh khoản.

Tính đến ngày 23/1, dư nợ gốc thực tế của lô trái phiếu này còn lại 819 tỷ đồng . Số tiền lãi lũy kế chưa thanh toán vẫn còn 1.577 tỷ đồng . Lộ trình xử lý nợ trái phiếu 2016, HAG đã thực hiện phân tách thành hai nhóm. Đối với nhóm B (trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng ), công ty đã xử lý xong trong năm 2025 thông qua phương án phát hành riêng lẻ 210 triệu cổ phiếu HAG (giá 12.000 đồng/cổ phiếu) để hoán đổi nợ cho Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 nhà đầu tư cá nhân.

Hiện tại, HAG đang dồn vào việc xử lý dứt điểm khoản nợ gốc và lãi còn lại tại DATC (nhóm A) để làm sạch bảng cân đối kế toán sau 1 thập kỷ tái cơ cấu.

Sau 10 năm tái cơ cấu, từ 36.000 tỷ đồng nợ vay, HAG hiện chỉ còn nợ khoảng 5.000 tỷ đồng nhưng tổng tài sản rất đẹp. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu từ mức trên 2 lần nay chỉ còn 0,4 lần. Tài sản đảm bảo tăng lên rất nhiều.