Bầu Đức muốn tăng sở hữu Hoàng Anh Gia Lai

  • Thứ hai, 23/3/2026 18:02 (GMT+7)
Ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) đang dồn dập tăng sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai. Nếu giao dịch thành công, doanh nhân phố núi sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ lên 24,77% vốn doanh nghiệp.

Bầu Đức liên tục tăng sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAG.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), vừa đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Theo công bố, giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 26/3 đến 24/4.

Trước giao dịch, ông Đức đang nắm giữ gần 309,9 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 24,45% vốn doanh nghiệp. Nếu hoàn tất thương vụ trên, lượng cổ phiếu vị doanh nhân sở hữu sẽ tăng lên khoảng 313,95 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ nắm giữ tăng lên 24,77%.

Kết phiên giao dịch 23/3, cổ phiếu HAG đang tạm dừng ở mức 15.150 đồng/cổ phiếu, tạm tính theo mức giá này, số tiền bầu Đức dự kiến phải chi ra để hoàn tất thương vụ vào khoảng 60 tỷ đồng.

Đáng chú ý, động thái trên diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Đức mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn từ ngày 11/3 đến 18/3.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai đã thông báo điều chỉnh thời gian đáo hạn lô trái phiếu phát hành năm 2016 (mã HAGLBOND16.26) - nhóm A. Theo đó, thời điểm đáo hạn được điều chỉnh từ ngày 30/12 xuống ngày 26/3 năm nay, tức sớm hơn khoảng 9 tháng.

Doanh nghiệp cho biết đã thanh toán 700 tỷ đồng cho lô trái phiếu này vào ngày 23/1, gồm 280 tỷ đồng tiền gốc và 420 tỷ đồng tiền lãi. Sau khoản thanh toán này, công ty còn khoảng 1.577 tỷ đồng tiền nợ lãi chưa chi trả, với lãi suất khoảng 7,7% mỗi năm, bao gồm cả phần lãi tồn đọng.

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 17/4. Đại hội dự kiến thảo luận các nội dung như kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT. Tài liệu họp dự kiến được công bố từ ngày 27/3.

Về kết quả kinh doanh, năm vừa rồi, doanh nghiệp của bầu Đức đạt doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 2.243 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2024 và là mức cao kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai chính thức xóa toàn bộ lỗ lũy kế sau hơn một thập kỷ chật vật tái cấu trúc, đồng thời bắt đầu ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dương. Tính đến cuối năm 2025, khoản mục này của doanh nghiệp đạt hơn 1.395 tỷ đồng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    • Năm sinh: 1962
    • Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    • Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    • Con: 3

