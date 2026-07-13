Vinhomes đề xuất làm khu đô thị đa mục tiêu thứ 3 của Hà Nội

Hà Nội dự kiến thu hồi gần 272 ha đất tại xã Bình Minh để triển khai khu đô thị đa mục tiêu do Vinhomes đăng ký thực hiện.

Hà Nội dự kiến có thêm đô thị đa mục tiêu của Vinhomes. Ảnh: Việt Linh.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, thành phố dự kiến bổ sung 873 dự án vào danh mục thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, với tổng diện tích hơn 11.563 ha.

Đáng chú ý, tại xã Bình Minh, Hà Nội dự kiến thu hồi khoảng 272 ha để triển khai dự án khu đô thị đa mục tiêu. Đơn vị đăng ký thực hiện dự án là CTCP Vinhomes.

Nếu được triển khai, đây sẽ là khu đô thị đa mục tiêu thứ 3 tại Hà Nội. Trước đó, hai dự án đầu tiên thuộc mô hình này đã được khởi công trong năm nay.

Dự án thứ nhất có quy mô gần 700 ha, nằm trên địa bàn các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc (thuộc huyện Đông Anh cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ), do liên danh Handico, Tập đoàn Sunshine và Tập đoàn Thái Nam làm chủ đầu tư.

Dự án còn lại rộng khoảng 696 ha, tọa lạc tại các xã Thư Lâm và Đông Anh, do CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng thực hiện.

Theo đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu, Hà Nội đặt mục tiêu đưa vào vận hành 2-3 dự án loại hình này đến năm 2030. Thành phố cũng định hướng bố trí khoảng 40-50% quỹ nhà trong các khu đô thị để phục vụ tái định cư.

Mô hình khu đô thị đa mục tiêu được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng thiếu quỹ nhà tái định cư chất lượng, hạn chế nguồn cung nhà ở xã hội, đồng thời giảm áp lực khi giá căn hộ thương mại liên tục tăng và dân số tập trung ngày càng lớn tại khu vực nội đô.

Ngoài dự án do Vinhomes đăng ký, Hà Nội cũng dự kiến thu hồi đất tại xã Bình Minh để triển khai thêm 7 dự án có vốn tư nhân.

Trong số này, 5 dự án nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang có tổng diện tích thu hồi gần 76 ha. Hai dự án còn lại do CTCP Phát triển Địa ốc Cienco5 làm chủ đầu tư, gồm khu đô thị Mỹ Hưng (gần 42 ha) và khu đô thị Thanh Hà A, B (gần 36,5 ha),

Xã Bình Minh nằm ở phía nam Hà Nội, có diện tích tự nhiên khoảng 36,7 km2 và quy mô dân số hơn 83.300 người. Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn xã được hình thành trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường Phú Lương cùng các xã Bích Hòa, Bình Minh, Cao Viên, Cự Khê, Lam Điền và Thanh Cao.

Vinhomes là thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam. Doanh nghiệp đang triển khai loạt đại đô thị quy mô hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ha từ Bắc vào Nam.

Tính đến cuối năm 2025, Vinhomes sở hữu khoảng 29.500 ha quỹ đất, lớn nhất thị trường bất động sản Việt Nam và bỏ xa các đối thủ còn lại trên thị trường. Ngoài ra, công ty có gần 20 dự án đang làm thủ tục và chuẩn bị hoàn tất chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 20.000 ha.

Năm nay, Vinhomes lên kế hoạch doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng , cao gấp nhiều lần so với phần còn lại của thị trường.