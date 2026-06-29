Dự báo chủ đầu tư lãi lớn nhất quý II

Theo VCBS, Vinhomes sẽ tiếp tục là chủ đầu tư có doanh thu và lợi nhuận cao nhất ngành quý II. Trong khi, Nam Long, Khang Điền và Phát Đạt đều được dự báo tăng trưởng.

Kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết sẽ tiếp tục phân hóa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết sẽ tiếp tục phân hóa. Nhiều doanh nghiệp vẫn chịu sức ép từ mặt bằng lãi suất cao và tình trạng dư cung tại một số thị trường, phân khúc.

Ngược lại, nhóm doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, quỹ đất lớn, năng lực triển khai dự án tốt và được hưởng lợi từ các chính sách tháo gỡ pháp lý được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Đặc biệt, những doanh nghiệp sở hữu các dự án từng "đóng băng" nhiều năm nhưng nay được gỡ vướng và tái khởi động có thể ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong thời gian tới.

Theo dự báo của VCBS, Vinhomes (HoSE: VHM) tiếp tục là doanh nghiệp dẫn đầu ngành về kết quả kinh doanh trong quý II với doanh thu ước đạt 35.103 tỷ đồng , tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 12.842 tỷ đồng , tăng 56%.

Động lực tăng trưởng của chủ đầu tư này chủ yếu đến từ doanh số bán hàng tích cực tại các đại dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh) và Làng Vân (TP Đà Nẵng). Bên cạnh đó, VCBS cho rằng Vinhomes sẽ tiếp tục hưởng lợi từ quỹ đất lớn trong hệ sinh thái Vingroup cùng các chính sách mới liên quan đến phát triển dự án BT và khung pháp lý bất động sản, qua đó tạo dư địa mở rộng quỹ đất và triển khai thêm các dự án quy mô lớn.

Nhà môi giới chứng khoán này cũng đưa dự báo với Tập đoàn Nam Long (HoSE: NLG). Theo đó, VCBS dự báo doanh thu quý II của chủ đầu tư này đạt 1.174 tỷ đồng , tăng 51% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 140 tỷ đồng , tăng 44%.

Theo đơn vị phân tích, kết quả này chủ yếu đến từ việc tiếp tục ghi nhận doanh số bán hàng tại các dự án Canaria, Mizuki Park và Izumi City. Ngoài ra, việc hạ tầng khu vực Đồng Nai được đẩy mạnh nhằm kết nối với sân bay Long Thành cũng được kỳ vọng gia tăng sức hấp thụ và giá trị các dự án của Nam Long trong thời gian tới.

Việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kết nối khu vực sân bay Long Thành đang góp phần gia tăng giá trị và sức hấp thụ cho các dự án của Nam Long tại Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, Phát Đạt (HoSE: PDR) được dự báo có mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng nhất. VCBS ước tính doanh thu quý II đạt khoảng 270 tỷ đồng , tăng 1.254% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ mức nền thấp, còn lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 67 tỷ đồng , tăng 3%.

Theo VCBS, dòng tiền của Phát Đạt sẽ được cải thiện nhờ thương vụ chuyển nhượng giai đoạn 1 dự án Thuận An. Đồng thời, việc hợp tác với Lotte để triển khai dự án Thủ Thiêm Eco Smart City được kỳ vọng nâng cao vị thế và uy tín của doanh nghiệp nếu dự án triển khai đúng tiến độ. Việc tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm cũng được đánh giá sẽ giúp Phát Đạt cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.

Với Khang Điền (HoSE: KDH), VCBS dự báo doanh thu quý II đạt 1.123 tỷ đồng , tăng 7%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 77%, lên khoảng 348 tỷ đồng nhờ tiếp tục bàn giao dự án Gladia.

Đơn vị phân tích đánh giá Khang Điền là một trong số ít doanh nghiệp vẫn sở hữu quỹ đất lớn tại khu vực trung tâm TP.HCM. Trong đó, dự án Bình Trưng Đông mở rộng dự kiến khởi công trong năm 2026 và mở bán vào năm 2027, được kỳ vọng hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng và tiện ích đã hoàn thiện của khu vực.

Ở chiều ngược lại, Bluemarq Group (HoSE: DXG) được dự báo ghi nhận doanh thu quý II khoảng 957 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ước giảm 8%, còn khoảng 245 tỷ đồng .

Theo VCBS, doanh nghiệp sẽ tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động bàn giao sản phẩm đất nền tại dự án Gem Sky World cho đối tác bán buôn. Bên cạnh đó, mặt bằng giá tại dự án được kỳ vọng cải thiện nhờ hạ tầng kết nối tại Đồng Nai ngày càng hoàn thiện.

VCBS kỳ vọng Bluemarq Group sẽ hoàn tất bàn giao giai đoạn một dự án The Prive vào cuối năm 2026 và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ năm 2027. Ngoài ra, dự án Saigon River-front cũng được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng tích cực nhờ sở hữu vị trí trung tâm và khả năng hấp thụ tốt.