Hết thời bất động sản 'mua đâu thắng đó'

Sau nhiều năm tăng "nóng", bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn. Dòng tiền vẫn hiện diện nhưng chỉ chảy vào những dự án có pháp lý rõ ràng, đáp ứng nhu cầu ở thực.

Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển thực chất hơn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ tại tọa đàm "Bất động sản 6 tháng cuối 2026: Thị trường bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc" do Kênh thông tin tài chính - kinh tế CafeF tổ chức ngày 26/6, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết thị trường bất động sản ghi nhận sự cải thiện đáng kể về nguồn cung trong 6 tháng đầu năm.

Theo ông, việc Chính phủ và các địa phương quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc pháp lý đã tạo điều kiện để nhiều dự án được khởi động trở lại và đưa sản phẩm ra thị trường.

Tâm lý thận trọng

Tuy nhiên, ông nhìn nhận khả năng tiêu thụ chưa theo kịp đà tăng của nguồn cung. Dù nhu cầu nhà ở vẫn lớn, cả nhà đầu tư lẫn người mua để ở đều trở nên thận trọng hơn khi xuống tiền. Thay vì kỳ vọng vào các đợt tăng giá nhanh như trước, họ ưu tiên những sản phẩm có giá trị thực, pháp lý rõ ràng, khả năng khai thác và hiệu quả đầu tư bền vững.

"Do vậy, tỷ lệ hấp thụ của thị trường đã giảm so với cùng kỳ. Để kích cầu, nhiều chủ đầu tư phải tung ra các chính sách ưu đãi, trong khi trên thị trường cũng bắt đầu xuất hiện các giao dịch cắt lỗ", ông Đính nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh diễn biến này là hoàn toàn bình thường, phản ánh áp lực tài chính của một bộ phận nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất đang leo thang.

TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Ảnh: BTC.

Là một đơn vị quản lý tài sản cho hơn 5.000 khách hàng, với tổng giá trị tài sản quản lý khoảng 1,2 tỷ USD , ông Ngô Thành Huấn, CEO CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT cho rằng dòng tiền trên thị trường thực tế không hề suy giảm, mà đang dịch chuyển sang cách đầu tư thận trọng hơn.

Nhìn lại giai đoạn 2013-2015, ông cho biết nhà đầu tư chỉ cần mua một lô đất ở khu vực mới phát triển là gần như chắc chắn có lãi sau vài năm mà không quá quan tâm đến hạ tầng, việc làm hay mật độ dân cư, song hiện nay cách vận động của dòng vốn đã hoàn toàn khác.

"Khách hàng hiện không còn chỉ hỏi khu vực đó có sắp mở đường hay giá có tăng hay không, mà quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố nền tảng như có khu công nghiệp hay không, tỷ lệ lấp đầy ra sao, ai sẽ thuê nếu mua để khai thác và ai sẽ là người mua lại trong tương lai. Điều đó cho thấy nhà đầu tư đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cách lựa chọn bất động sản", ông Huấn nhận định.

Đồng quan điểm, bà Hương Đỗ, Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở Savills Việt Nam cũng cho biết tâm lý người mua hiện khá ổn định và không còn chạy theo các "cơn sốt" giá ngắn hạn.

Thay vào đó, khách hàng ưu tiên những sản phẩm có khả năng giữ giá, tạo dòng tiền hoặc phục vụ nhu cầu ở thực. Đây cũng là lý do phân khúc căn hộ hạng B và C vẫn duy trì thanh khoản tốt.

Đặc biệt, những nơi được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, có quy hoạch rõ ràng và hưởng lợi từ các dự án giao thông sẽ tiếp tục có lợi thế. Ngược lại, các dự án thiếu giá trị khai thác hoặc kết nối hạ tầng kém sẽ ngày càng khó thu hút người mua.

Nên ưu tiên vào các sản phẩm có "thanh khoản"

Đánh giá về triển vọng những tháng cuối năm, ông Ngô Thành Huấn cho rằng năm 2026 là giai đoạn ưu tiên quản trị rủi ro và bảo toàn tài sản. Do đó, dù lựa chọn bất cứ kênh đầu tư nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tính thanh khoản. "Một tài sản tốt phải có khả năng chuyển đổi thành tiền trong khoảng 2-3 tháng khi cần thiết", ông nhấn mạnh.

Ông cũng khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát các biến số vĩ mô, đặc biệt là lãi suất và lạm phát. Nếu hai yếu tố này vẫn duy trì ở mức cao, dư địa tăng trưởng của các loại tài sản sẽ còn hạn chế. Ngược lại, khi lạm phát được kiểm soát và mặt bằng lãi suất ổn định hơn, triển vọng của thị trường sẽ tích cực hơn.

Ông Ngô Thành Huấn, CEO CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT. Ảnh: BTC.

Về triển vọng thị trường, ông Nguyễn Văn Đính dự báo nguồn cung bất động sản sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm khi nhiều dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đồng thời, các chương trình phát triển nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ nhu cầu thực cũng sẽ được thúc đẩy, giúp cơ cấu nguồn cung dần cân bằng hơn.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu bất động sản được kỳ vọng tiếp tục tăng nhờ nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng, đầu tư công được đẩy mạnh, hạ tầng giao thông mở rộng, cùng với sự phục hồi của du lịch và dòng vốn FDI. Những động lực này sẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở, mặt bằng kinh doanh cũng như nơi lưu trú cho chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao.

Tuy nhiên, cách thức đầu tư sẽ khác trước. Người mua sẽ ưu tiên các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có khả năng khai thác kinh doanh hoặc tạo dòng tiền ổn định, thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn. Các tiêu chí như chất lượng sống, tiềm năng khai thác và khả năng tăng giá bền vững sẽ ngày càng đóng vai trò quyết định.

Theo ông Đính, đây không chỉ là xu hướng của 6 tháng cuối năm mà còn là định hướng phát triển của thị trường trong những năm tới. Thị trường bất động sản sẽ vận hành ngày càng thực chất hơn, bám sát nhu cầu của nền kinh tế và quy luật cung - cầu, thay vì phụ thuộc vào tâm lý đầu cơ như trước.