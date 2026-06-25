Nơi có giá nhà lên đến 400-500 triệu đồng/m2 ở TP.HCM

Các dự án căn hộ và nhà ở thấp tầng tại khu vực trung tâm TP.HCM, khu tứ giác Bến Thành hay các dự án lấn biển tại Cần Giờ, đang được chào bán lên đến 400-500 triệu đồng/m2.

Doanh thu kinh doanh bất động sản tại TP.HCM đạt hơn 126.000 tỷ đồng sau 5 tháng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 25/6, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thị trường bất động sản thành phố đang cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét sau giai đoạn trầm lắng kéo dài từ năm 2022 đến 2024.

Trong 5 tháng đầu năm, doanh thu kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố đạt hơn 126.000 tỷ đồng . Tín dụng bất động sản tiếp tục tăng trưởng tích cực với dư nợ vượt 1,5 triệu tỷ đồng , trong khi tổng vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 538.000 tỷ.

Theo ông Dũng, đà phục hồi được phản ánh rõ qua diễn biến giao dịch và nguồn cung trên thị trường. Trong 5 tháng đầu năm, TP.HCM ghi nhận hơn 19.640 giao dịch được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng giá trị hơn 92.000 tỷ đồng . Trong đó có 14.767 căn hộ chung cư, 1.957 nền đất và 2.916 căn nhà ở riêng lẻ.

Cùng với đó, thành phố đã xác nhận đủ điều kiện huy động vốn đối với 25 dự án nhà ở thương mại hình thành trong tương lai, cung cấp cho thị trường 18.947 sản phẩm, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở.

Về mặt bằng giá, khu vực phía đông TP.HCM tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường ở phân khúc trung cấp và cao cấp. Tại các phường Cát Lái, Long Trường, Long Bình, Bình Trưng và An Khánh, giá bán phổ biến dao động 45-55 triệu đồng/m2. Một số dự án có mức giá từ 65 đến 160 triệu đồng/m2, thậm chí chạm ngưỡng 200 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, phân khúc hạng sang và siêu sang, bao gồm các dự án căn hộ và nhà ở thấp tầng tại khu vực trung tâm thành phố, khu tứ giác Bến Thành hay các dự án lấn biển tại Cần Giờ, đang được chào bán lên đến 400-500 triệu đồng/m2. Nhiều sản phẩm có giá trị khoảng 20 tỷ đồng /căn, hướng đến nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính lớn và nhu cầu tích sản dài hạn.

Lý giải việc khả năng hấp thụ của thị trường cải thiện đáng kể so với năm 2024 và đầu năm 2025, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tâm lý người mua đã dần ổn định khi các quy định mới về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đi vào thực tiễn.

Đồng thời, quá trình tháo gỡ vướng mắc pháp lý giúp nhiều dự án được tái khởi động, chấp thuận chủ trương đầu tư, triển khai xây dựng hoặc cấp giấy chứng nhận, qua đó củng cố niềm tin của thị trường.

Trong nửa cuối năm, Sở Xây dựng kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục khởi sắc. Thanh khoản và khả năng hấp thụ sản phẩm nhiều khả năng cải thiện hơn so với nửa đầu năm, trong khi giá bán tiếp tục tăng theo hướng phân hóa, tập trung ở những dự án có vị trí tốt, pháp lý hoàn chỉnh và đáp ứng nhu cầu ở thực.

"Đây cũng được xem là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội cũng như thu hút đầu tư vào các dự án quy mô lớn trên địa bàn thành phố", ông nói.

Trên thực tế, đối với phân khúc nhà ở xã hội, TP.HCM hiện có 5 dự án được giải ngân từ gói tín dụng 145.000 tỷ đồng , với doanh số giải ngân lũy kế gần 600 tỷ đồng và dư nợ khoảng 500 tỷ đồng .

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thành phố đang đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển nhà ở xã hội. Dự kiến từ quý III/2026 đến năm 2027, nhiều dự án nhà ở xã hội sẽ được khởi công, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp với nhu cầu của người dân.