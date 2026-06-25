Kế hoạch tham vọng của 'siêu doanh nghiệp' TP.HCM

Becamex công bố kế hoạch đầu tư hàng loạt dự án giao thông, khu công nghiệp và công nghệ số trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời chuẩn bị tăng vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Thành phố mới Bình Dương được Becamex đầu tư và phát triển. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (HoSE: BCM) vừa công bố tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, trong đó đáng chú ý là chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 với danh mục đầu tư quy mô lớn và kế hoạch tăng vốn để triển khai các dự án trọng điểm.

Dự kiến đầu tư hàng trăm nghìn tỷ

Theo tài liệu, trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2035, Becamex dự kiến triển khai hàng loạt dự án về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, công nghệ số, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị tại TP.HCM cùng nhiều địa phương trên cả nước. Tổng nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động chuẩn bị nguồn lực từ vốn chủ sở hữu và các kênh huy động vốn dài hạn.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Becamex sẽ tham gia triển khai các dự án trọng điểm gồm cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Quốc lộ 13, Vành đai 4 TP.HCM và đường Mỹ Phước - Tân Vạn với tổng mức đầu tư khoảng 65.231 tỷ đồng . Trong đó, phần xây lắp do Becamex thực hiện có giá trị 34.886 tỷ đồng , còn chi phí giải phóng mặt bằng do Nhà nước đảm nhận khoảng 30.345 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cho biết các dự án này không chỉ góp phần giảm tải áp lực giao thông, cải thiện khả năng kết nối vùng mà còn tạo nguồn thu dài hạn từ hạ tầng, đồng thời gia tăng giá trị cho hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ và khoa học công nghệ mà tập đoàn đang phát triển.

Bên cạnh đó, Becamex cũng định hướng tham gia dự án đường sắt tốc độ cao vận tải hàng hóa kết hợp hành khách Chơn Thành - Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép dài 153 km. Dự án được kỳ vọng nâng cao hiệu quả logistics cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giảm áp lực giao thông đường bộ và hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững.

Ở lĩnh vực khu công nghiệp, Becamex tiếp tục phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới và các khu công nghiệp phục vụ nhu cầu di dời sản xuất, tái thiết đô thị với tổng quy mô hơn 3.000 ha. Song song đó, tập đoàn dự kiến đầu tư Khu công nghệ số tập trung tại phường Bình Dương nhằm thu hút doanh nghiệp công nghệ, trung tâm dữ liệu và các hoạt động đổi mới sáng tạo, từng bước chuyển dịch từ mô hình khu công nghiệp truyền thống sang hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

Trong lĩnh vực năng lượng, Becamex sẽ triển khai các dự án năng lượng tái tạo nhằm hình thành nguồn cung điện sạch cho các ngành công nghiệp trọng điểm, đáp ứng yêu cầu ESG và các tiêu chuẩn chuỗi cung ứng xanh toàn cầu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

"Các dự án nêu trên tạo thành chương trình đầu tư quy mô lớn, mang tính liên ngành và có ý nghĩa chiến lược, đòi hỏi tập đoàn phải chủ động huy động nguồn lực tài chính tương xứng. Đây là nền tảng quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới và thành phố khoa học công nghệ tại vùng Bắc TP.HCM, đóng góp vào mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tạo đột phá phát triển cho TP.HCM", Becamex khẳng định.

Kế hoạch đầu tư các dự án động lực chiến lược của Tập đoàn Becamex giai đoạn 2026-2030.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong giai đoạn mới, doanh nghiệp cho biết sẽ xây dựng đề án tăng vốn điều lệ gắn với lộ trình cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước giai đoạn 2026-2030 sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước theo quy định hiện hành.

Theo Becamex, việc tăng vốn là điều kiện cần thiết để giảm áp lực đòn bẩy tài chính, nâng cao năng lực tham gia các dự án quy mô lớn và cải thiện các chỉ tiêu an toàn tài chính.

Lợi nhuận tăng 10% mỗi năm

Cùng với kế hoạch đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng, khu công nghiệp, công nghệ số và năng lượng, Becamex đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế bình quân khoảng 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, tại công ty mẹ, doanh thu dự kiến tăng từ 8.250 tỷ năm 2026 lên 12.070 tỷ đồng vào năm 2030, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng từ 2.290 tỷ lên 3.353 tỷ đồng .

KẾ HOẠCH KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2026-2030 CỦA CÔNG TY MẸ BECAMEX Dữ liệu: BCM. Nhãn 2026 2027 2028 2029 2030 Tổng doanh thu tỷ đồng 8250 9072 9978 10974 12070 Lợi nhuận sau thuế

2290 2519 2771 3048 3353

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Becamex xác định 3 động lực tăng trưởng chính gồm bất động sản dân cư - đô thị, bất động sản khu công nghiệp và doanh thu tài chính từ các công ty thành viên.

Trong ngắn hạn, bất động sản dân cư - đô thị tiếp tục đóng vai trò trụ cột doanh thu. Doanh nghiệp cho rằng việc đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng như Quốc lộ 13, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 và hệ thống metro sẽ thúc đẩy quá trình giãn dân, qua đó gia tăng nhu cầu phát triển đô thị tại khu vực phía Bắc TP.HCM.

Về dài hạn, bất động sản khu công nghiệp được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng khi KCN Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2 (380 ha) và KCN Cây Trường (700 ha) dự kiến đưa vào khai thác từ cuối năm 2026. Mảng này được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu phát triển khu công nghiệp thế hệ mới.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính và cổ tức từ các công ty thành viên như VSIP, IJC, Becamex Bình Phước, VNTT và Becamex Bình Định sẽ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận. Becamex cũng lên kế hoạch IPO một số công ty thành viên trong giai đoạn 2026-2030 nhằm huy động thêm nguồn lực cho các dự án chiến lược và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.