Bcons muốn đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị tại Lâm Đồng

Bcons đề xuất nghiên cứu, đầu tư các dự án giao thông chiến lược và đô thị tại Lâm Đồng, đồng thời kiến nghị tỉnh tạo điều kiện để sớm triển khai 2 dự án bất động sản trên địa bàn.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Bcons phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lamdong.gov.vn.

Sáng 24/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã có buổi làm việc với CTCP Đầu tư Xây dựng Bcons về đề xuất đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông, đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Bcons đã thông tin tóm tắt về doanh nghiệp, giới thiệu các dự án doanh nghiệp đang triển khai trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh một số dự án.

Theo đó, công ty mong muốn tham gia khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đối với các dự án hạ tầng giao thông chiến lược kết nối liên vùng, các tuyến đường ven biển và các khu đô thị sinh thái, thương mại, dịch vụ, du lịch ven biển.

Đồng thời, các công ty thành viên của Bcons cũng đang xúc tiến thủ tục đầu tư 2 dự án trên địa bàn tỉnh gồm Khu dân cư phức hợp Việt Pháp (Bcons Mimosa) với tổng vốn đầu tư khoảng 728 tỷ đồng và Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - nghỉ dưỡng - căn hộ Bcons Lạc Dương.

Trong đó, dự án Bcons Mimosa đã được Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. Doanh nghiệp kiến nghị với UBND tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ để công ty sớm hoàn thành các dự án này.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã giới thiệu một số dự án có tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh, như tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm, đường trục ven biển Tân Thắng - Thắng Hải, đường trục ven biển Phan Rí Cửa - Bình Thạnh và một số dự án giao thông quan trọng khác.

Trong đó, dự án đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 2.850 tỷ đồng , góp phần tăng cường kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Trên cơ sở đề xuất của lãnh đạo UBND tỉnh, phía Bcons cho biết luôn sẵn sàng tham gia đầu tư, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để triển khai đầu tư các dự án phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị của tỉnh Lâm Đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lamdong.gov.vn.

Đánh giá cao định hướng đầu tư của Bcons, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương liên quan để cụ thể hóa các ý tưởng đầu tư, góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với 2 dự án Bcons đang triển khai trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch và các thủ tục liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm triển khai, hoàn thành các dự án theo kế hoạch.