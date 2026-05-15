'Siêu' dự án Olympic đổi tên

Hiện trạng khu đất xây sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi bên trong Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Ảnh chụp tháng 3: Đinh Hà.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mới đây đã có buổi kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư, các sở ngành, chính quyền địa phương về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo thông tin tại buổi họp, dự án Khu đô thị thể thao Olympic nay đã được đổi tên thành Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Không chỉ toàn dự án, sân vận động trung tâm của đại công trình cũng đã trải qua 2 lần đổi tên, từ sân vận động Lạc Việt, thành Trống Đồng và đến nay lấy tên là Hùng Vương. Theo ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, tên gọi Hùng Vương gắn liền với cội nguồn dân tộc, có ý nghĩa sâu sắc hơn trong việc khơi dậy tinh thần dân tộc và lòng tự hào của người Việt Nam.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội vừa qua, nhà đầu tư cho biết đang tập trung nguồn lực thi công quần thể sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi tại phân khu B, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 7 năm sau. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá dù dự án mới triển khai gần 5 tháng nhưng đến nay hình hài của tổ hợp thể thao hiện đại đã cơ bản hình thành. Mục tiêu hoàn thành khu thể thao vào tháng 7/2027 là khả thi.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có quy khoảng 9.171 ha, nằm trên địa bàn 11 phường, xã của Hà Nội. Công trình có tổng vốn đầu tư dự kiến 925.651 tỷ đồng , đã được khởi công ngày 19/12/2025.

Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án gồm CTCP Vinhomes - CTCP Đầu tư bất động sản Ngọc Hồi - CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai - Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Ngọc Quý.

Tại buổi làm việc vừa qua, nhà đầu tư cũng cho biết đến nay công tác đo đạc, xác định nguồn gốc sử dụng đất của dự án đã hoàn thành. Các địa phương đã tổ chức họp thông báo chủ trương giải phóng mặt bằng tới người dân, đồng thời triển khai thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực thuộc phân khu B. Công tác rà soát, giải phóng mặt bằng hành lang tuyến điện 500 kV, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật cũng đang được phối hợp triển khai.

Nhiều hạng mục đang được triển khai như thi công phần móng, dầm sàn, đổ bê tông cột; đồng thời triển khai các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng phụ trợ, cảnh quan, bãi đỗ xe và chuẩn bị đầu tư khách sạn quốc tế.

Tuy nhiên, theo nhà đầu tư, quá trình triển khai dự án vẫn còn nhiều khó khăn như vướng mắc thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư; chậm lựa chọn đơn vị thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật; thiếu nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; phát sinh hàng quán tự phát quanh công trường ảnh hưởng mỹ quan, an ninh trật tự. Một số hạng mục còn vướng mặt bằng liên quan nghĩa trang, đất ở, đất nông nghiệp và công trình thủy lợi.

Do đó, nhà đầu tư kiến nghị thành phố sớm phê duyệt chủ trương đầu tư cụ thể; chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, thành lập tổ công tác chuyên trách để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng trong năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30/6 năm nay. Đối với những địa phương còn khó khăn về nhân lực, thành phố sẽ xem xét tăng cường cán bộ hỗ trợ để bảo đảm tiến độ chung.

Liên quan dự án này, Tập đoàn Vingroup cũng vừa công bố kế hoạch tuyển dụng giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động để làm việc tại dự án.

Các vị trí tuyển dụng gồm công nhân cơ hữu, nhân viên hành chính, bảo vệ, vệ sinh, nhân sự vận hành dự án như chăm sóc cây xanh, kỹ thuật, lái xe, cùng cán bộ nhân viên tại trường học, bệnh viện trong hệ sinh thái của Vingroup.

Tập đoàn cho biết sẽ ưu tiên tuyển dụng người dân sinh sống tại 11 xã nằm trong phạm vi triển khai dự án Khu đô thị thể thao quốc tế gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Ứng viên cần đáp ứng điều kiện 18-55 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc THPT trở lên, có sức khỏe tốt và tinh thần làm việc nghiêm túc. Với lao động chưa có kinh nghiệm, Vingroup cho biết sẽ tổ chức đào tạo và hướng dẫn thực hành trực tiếp tại công trường.

Doanh nghiệp cũng cam kết chi trả mức thu nhập cạnh tranh cùng các chế độ phúc lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp ăn ca, nghỉ phép năm, lương tháng 13 và thưởng lễ, Tết.