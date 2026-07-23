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Kinh doanh

VinFast dự kiến hòa vốn trong nước năm 2027, sau đó có lãi toàn cầu

  • Thứ năm, 23/7/2026 10:39 (GMT+7)
  • 52 phút trước

VinFast kỳ vọng hòa vốn tại thị trường Việt Nam vào năm 2027, sau đó sẽ có lãi trên toàn cầu, đồng thời tiếp tục mở rộng quốc tế và cân nhắc các thương vụ M&A.

VinFast hướng đến mục tiêu có lãi toàn cầu sau năm 2027. Ảnh: VinFast.

Tại sự kiện Bloomberg Sustainable Business Summit diễn ra ở Singapore mới đây, bà Anne Pham, Phó tổng giám đốc đầu tư VinFast, cho biết hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu hòa vốn tại Việt Nam vào năm 2027, sau đó sẽ có lãi trên toàn cầu, theo Bloomberg.

Lãnh đạo VinFast cho hay mẫu xe điện giá rẻ VF 2 được bán với giá 188 triệu đồng (đã bao gồm pin), được kỳ vọng thúc đẩy doanh số trong nước sau khi ghi nhận khoảng 29.000 đơn đặt hàng chỉ trong 3 ngày kể từ khi mở bán vào đầu tháng 7.

Tuy nhiên, VinFast vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong tham vọng trở thành một thương hiệu ôtô toàn cầu và cạnh tranh với các "ông lớn".

Hiện VinFast đã đưa vào hoạt động các nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia. Còn với nhà máy tại Mỹ, vị đại diện cho hay chiến lược kinh doanh của hãng tại Bắc Mỹ vẫn đang đi đúng lộ trình.

Theo bà Anne Pham, doanh nghiệp vẫn để ngỏ khả năng thực hiện các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) và hợp tác chiến lược trong quá trình mở rộng sang các thị trường mới. Dù không tiết lộ quốc gia tiếp theo mà công ty nhắm đến, bà cho biết hãng có kế hoạch tăng tỷ lệ nội địa hóa trong khâu sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia.

Trước đó, cuối tháng 5, VinFast đã thông qua phương án chuyển giao các nhà máy tại Việt Nam sang một pháp nhân riêng nhằm giảm gánh nặng nợ vay. Theo doanh nghiệp, giao dịch này sẽ mang về khoảng 13.300 tỷ đồng.

Bà Anne Pham cho rằng xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng cao, đã trở thành một yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện trong những tháng gần đây.

Theo bà, doanh số của VinFast tại Việt Nam vẫn duy trì ở mức khá tích cực, trong khi lượng xe bàn giao tại Indonesia và Philippines đang tăng tốc.

Theo hồ sơ công bố với cơ quan quản lý, VinFast đã bàn giao 115.916 xe cho khách hàng tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Trên phạm vi toàn cầu, doanh nghiệp đặt mục tiêu bàn giao ít nhất 300.000 xe điện trong năm nay, sau khi bán được khoảng 200.000 xe trong năm 2025. Trong quý I, VinFast ghi nhận lỗ ròng 28.100 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,1 tỷ USD), tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

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Thủy Tiên

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  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

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