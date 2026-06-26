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Quốc lộ 6 làn xe nối TP.HCM về miền Tây dở dang vì 250 m vướng mặt bằng

  • Thứ sáu, 26/6/2026 06:00 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Gần 7 km Quốc lộ 50 nối TP HCM với Tây Ninh đã được mở rộng lên 6 làn, đạt hơn 90% tiến độ nhưng vẫn chưa thể về đích vì còn khoảng 250 m chậm bàn giao mặt bằng.

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Dự án mở rộng Quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh cũ dài gần 7 km, từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến giáp Long An, được khởi công cuối năm 2022. Trong ảnh là đoạn đường dài khoảng 250 m chưa được triển khai thi công, tạo thành "nút thắt cổ chai" tại cả hai đầu tuyến quốc lộ.

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Hướng tuyến dự án đường song hành và mở rộng Quốc lộ 50. Đồ hoạ: Phan Nhật.
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Do mặt đường nhỏ hẹp, đồng thời là lối kết nối ra vào cao tốc Bến Lức - Long Thành, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.
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Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, đến cuối tháng 5/2026, đơn vị đã tiếp nhận đầy đủ mặt bằng tại khu vực gần cầu Ông Thìn sau khi UBND TP.HCM giải quyết dứt điểm các khiếu nại liên quan.
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Công trình có tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng, gồm hai hạng mục chính là xây đường song hành Quốc lộ 50 và mở rộng tuyến hiện hữu. Hiện tại, toàn dự án đã đạt hơn 90% tiến độ, dự kiến hoàn thành cuối quý III năm nay.
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Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào ngày 25/6, đoạn đầu tuyến giao đại lộ Nguyễn Văn Linh đã hoàn thiện, cho xe chạy hai chiều.
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Đoạn song hành dài 4 km, được triển khai đầu tiên trong dự án, đã hoàn thiện nhiều hạng mục như vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và đưa vào sử dụng.
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Đoạn giao với đường Trịnh Quang Nghị cũng đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, các phương tiện lưu thông dễ dàng qua đây.
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Đoạn quốc lộ mở rộng dài gần 3 km, được mở rộng từ 8 m lên 34 m, cho 6 làn xe chạy, thông thoáng hơn rất nhiều so với thời điểm đầu năm 2025.
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Cầu vượt ở nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành khang trang, rộng rãi trái ngược cảnh ngổn ngang thời điểm năm 2023.
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Nhánh cầu Ông Thìn mới (bên trái) nằm cuối tuyến, tiếp giáp với tỉnh Tây Ninh cũng đã đưa vào sử dụng. Riêng cầu hiện hữu đã được đóng lại để thi công gia cố.
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Nút giao đường song hành với Quốc lộ 50 cũng đã hoàn thành. Đoạn Quốc lộ 50 sau khi mở rộng sẽ tăng kết nối giao thông, kinh tế giữa TP HCM, Tây Ninh cùng các tỉnh miền Tây. Công trình cũng liên kết các tuyến huyết mạch khác như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 (đang triển khai); đại lộ Nguyễn Văn Linh... giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Nam thành phố.

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Quỳnh Danh

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