Toàn cảnh cầu Long Thành 2 sau 10 tháng thi công
Những ngày giữa tháng 6, không khí thi công trên công trường cầu Long Thành 2 thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành diễn ra rất nhộn nhịp và khẩn trương.
Công trình có tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng. Hiện tại, toàn dự án đã đạt hơn 90% tiến độ, dự kiến hoàn thành cuối quý III năm nay.
Những ngày giữa tháng 6, không khí thi công trên công trường cầu Long Thành 2 thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành diễn ra rất nhộn nhịp và khẩn trương.
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