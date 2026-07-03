08:30 1/7/2026
08:30 1/7/2026
Kinh doanh
3.8K
Với tổng vốn đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng, khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ được tái thiết với công viên văn hóa, đường Nguyễn Tất Thành 10 làn xe và không gian ven sông hiện đại.
06:00 26/6/2026
06:00 26/6/2026
Kinh doanh
Công trình có tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng. Hiện tại, toàn dự án đã đạt hơn 90% tiến độ, dự kiến hoàn thành cuối quý III năm nay.
06:00 23/6/2026
06:00 23/6/2026
Kinh doanh
6.5K
Những ngày giữa tháng 6, không khí thi công trên công trường cầu Long Thành 2 thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành diễn ra rất nhộn nhịp và khẩn trương.
06:00 20/6/2026
06:00 20/6/2026
Kinh doanh
4.2K
Dự án đường tỉnh 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 có chiều dài 2,65 km, được quy hoạch với mặt cắt ngang hoàn chỉnh rộng 100 m, tốc độ thiết kế 80 km/h.
16:30 11/5/2026
16:30 11/5/2026
Kinh doanh
5.2K
Chiều 11/5, Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood tổ chức thi công đổ bê tông móng bệ chịu lực chính của công trình, với sự tham dự của nhiều đại diện cơ quan, ban ngành.
06:23 30/4/2026
06:23 30/4/2026
Kinh doanh
2.8K
Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới của TP.HCM được khởi công sáng 29/4 tại Thủ Thiêm. Dự án do Sun Group đầu tư, tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026-2028.
06:00 20/4/2026
06:00 20/4/2026
Kinh doanh
6.7K
Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có chiều dài bến khoảng 7 km, diện tích khoảng 571 ha, vốn 128.000 tỷ đồng. Cảng có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT.
09:14 13/4/2026
09:14 13/4/2026
Kinh doanh
20.7K
Đoạn đường dài 6,71 km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị trên cao, tốc độ thiết kế 100 km/h, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tổng mức đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng.
08:29 7/4/2026
08:29 7/4/2026
Kinh doanh
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Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) đang triển khai thi công san lấp mặt bằng, hiện các trục giao thông chính cũng đã dần thành hình.
16:00 3/4/2026
16:00 3/4/2026
Kinh doanh
1.6K
HDBank khép lại chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” sau 4 kỳ quay số, trao giải Đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng cùng hơn 300 giải thưởng hấp dẫn cho khách hàng tham gia gửi tiết kiệm.