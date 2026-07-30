Flycam dọc tuyến đường nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sắp khai thác
Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hình thành hành lang vận tải chiến lược, góp phần giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu và nâng cao năng lực khai thác của cảng Cái Mép.
Dòng sông, kênh đào bao quanh dự án, đường dạo bộ, đạp xe, quảng trường kết nối cư dân hay chuỗi hoạt động cộng đồng phong phú... tạo nên sức sống tại các khu đô thị Nam Long.
Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hình thành hành lang vận tải chiến lược, góp phần giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu và nâng cao năng lực khai thác của cảng Cái Mép.
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