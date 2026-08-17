Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận rầm rộ thi công mở rộng
Trên công trường, các nhà thầu đồng loạt triển khai 67 mũi thi công, tập trung xử lý nền đất yếu, xây dựng cầu, cống và gia tải nền đường nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Nhà thầu đang huy động hàng trăm máy móc, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục tại nút giao Tân Hiệp và cầu Phước Khánh để thông xe toàn tuyến vào tháng 9.
Trên công trường, các nhà thầu đồng loạt triển khai 67 mũi thi công, tập trung xử lý nền đất yếu, xây dựng cầu, cống và gia tải nền đường nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Trên công trường dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đang được huy động để tăng tốc thi công các hạng mục chính.
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