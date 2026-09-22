Hai cây cầu cuối cùng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đang thảm nhựa
Nhà thầu đang huy động hàng trăm máy móc, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục tại nút giao Tân Hiệp và cầu Phước Khánh để thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 9.
Việc đưa Airbus A330 vào đội bay giúp Sun PhuQuoc Airways tăng năng lực khai thác các đường bay quốc tế tầm xa, hướng tới các thị trường Nga, Kazakhstan, Nhật Bản và Australia.
Nhà thầu đang huy động hàng trăm máy móc, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục tại nút giao Tân Hiệp và cầu Phước Khánh để thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 9.
Vành đai 4 TP.HCM được kỳ vọng trở thành một trong những trục giao thông chiến lược của khu vực phía Nam, tăng cường kết nối giữa Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.
Đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua địa bàn TP Đồng Nai đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông vùng Đông Nam Bộ cũng như với sân bay quốc tế Long Thành.
Nhà thầu đang huy động hàng trăm máy móc, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục tại nút giao Tân Hiệp và cầu Phước Khánh để thông xe toàn tuyến vào tháng 9.
Trên công trường, các nhà thầu đồng loạt triển khai 67 mũi thi công, tập trung xử lý nền đất yếu, xây dựng cầu, cống và gia tải nền đường nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Trên công trường dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đang được huy động để tăng tốc thi công các hạng mục chính.
Dòng sông, kênh đào bao quanh dự án, đường dạo bộ, đạp xe, quảng trường kết nối cư dân hay chuỗi hoạt động cộng đồng phong phú... tạo nên sức sống tại các khu đô thị Nam Long.
Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hình thành hành lang vận tải chiến lược, góp phần giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu và nâng cao năng lực khai thác của cảng Cái Mép.
Sau hơn một thập kỷ triển khai với nhiều trắc trở, cầu Phước Khánh - mắt xích cuối cùng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đang dồn toàn lực thi công khẩn trương khối hợp long.
Hàng nghìn người dân và du khách đã đến với tại Saigon Marina IFC để thưởng thức màn pháo hoa từ những tầng cao tòa tháp, hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.