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Kinh doanh

Bộ Công Thương muốn xóa mô hình EVN là 'người mua điện duy nhất'

  • Thứ bảy, 27/6/2026 06:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Công Thương đề xuất chuyển dần các hợp đồng mua bán điện do EVN ký sang các đơn vị mua buôn điện khác, tạo nền tảng phát triển thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh.

Bộ Công Thương cho rằng cần xóa bỏ mô hình một người mua điện duy nhất. Ảnh: EVN.

Tại hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi Luật Điện lực vừa gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương cho biết thị trường điện cạnh tranh Việt Nam đã vận hành gần 14 năm (chính thức từ ngày 1/7/2012) nhưng vẫn tồn tại một số bất cập.

Trong đó, tỷ trọng nguồn điện tham gia trực tiếp thị trường còn thấp và có xu hướng giảm, đặc biệt là có nhiều nguồn điện không tham gia thị trường điện (nguồn điện khí thiên nhiên trong nước mới, năng lượng tái tạo, thủy điện chiến lược đa mục tiêu, thủy điện tích năng, BOT...), ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh trên thị trường điện, làm phức tạp hóa bài toán vận hành tối ưu thị trường điện và hệ thống điện.

Vì vậy, cơ quan soạn thảo nhấn mạnh cần bổ sung các cơ chế phù hợp để tạo tín hiệu thu hút đầu tư và tham gia trực tiếp thị trường điện, đặc biệt là các nguồn điện nền, linh hoạt như điện khí LNG nhập khẩu.

Bộ Công Thương cũng đánh giá dù thị trường bán buôn điện cạnh tranh đã được vận hành, mức độ cạnh tranh vẫn còn hạn chế khi cơ bản vẫn tồn tại mô hình một người mua duy nhất (Single Buyer), do EVN và các tổng công ty điện lực trực thuộc đảm nhiệm.

Các công cụ và cơ chế quản trị rủi ro trong thị trường còn thiếu và chưa được áp dụng đầy đủ, đặc biệt là các công cụ thị trường điện tài chính để quản lý rủi ro dài hạn, chưa tách biệt với thị trường điện vật lý (thị trường giao ngay).

Cơ chế hợp đồng song phương giữa các đơn vị phát điện với các bên mua điện khác ngoài EVN cũng chưa hình thành rõ nét. Phần lớn hợp đồng mua bán điện mới vẫn được ký với EVN, trong khi các tổng công ty điện lực chưa ký hợp đồng với các nhà máy điện ngoài các đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVN.

Do đó, để phát triển thị trường bán buôn điện hiệu quả và từng bước triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, Bộ Công Thương cho rằng cần tiến tới xóa bỏ mô hình một người mua duy nhất, thông qua việc chuyển tiếp các hợp đồng mua bán điện do EVN ký sang các đơn vị mua buôn điện khác như các tổng công ty điện lực...

Về cơ chế giá điện, cơ quan quản lý cho biết hiện vẫn còn tồn tại cơ chế bù chéo giữa các tổng công ty điện lực và giữa các nhóm khách hàng, trong khi điều tiết nội bộ EVN vẫn chủ yếu thông qua giá bán buôn nội bộ (BST).

Đồng thời, việc tách bạch chi phí phân phối - bán lẻ chưa được thực hiện đầy đủ, mới dừng ở mức hạch toán kế toán, chưa tách bạch về mặt pháp lý hoặc tổ chức.

Đối với cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2025 để hướng dẫn thực hiện Luật Điện lực. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn phát sinh một số vướng mắc liên quan đến phạm vi áp dụng, đối tượng tham gia, trách nhiệm các bên cũng như quy định về giá điện, chi phí truyền tải, đo đếm và thanh toán.

Việc triển khai cơ chế DPPA cũng cần bảo đảm thống nhất với Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 253/2025 của Quốc hội, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy mua bán điện trực tiếp và tăng quyền lựa chọn của khách hàng sử dụng điện. Do đó, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi quy định để mở rộng đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả cơ chế DPPA.

Đối với hoạt động mua bán điện với nước ngoài, Bộ Công Thương cho rằng cần bám sát thực tiễn triển khai. Quy hoạch phát triển điện lực đã xác định rõ quy mô công suất nguồn điện nhập khẩu và xuất khẩu đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Việc đồng thời quy định thêm "chiến lược mua bán điện với nước ngoài" dễ dẫn đến trùng lặp và có thể tạo thêm thủ tục.

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Minh Khánh

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  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

    • Thành lập: 28/8/1945
    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

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