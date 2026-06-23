Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện trong 3 ngày nắng đỉnh điểm

EVNHANOI hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch trong các ngày 23-25/6, trong bối cảnh Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt 37-39 độ C.

Hà Nội hoãn cắt điện ngày 23-25/6. Ảnh: EVN.

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) vừa phát thông báo hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23 đến 25/6 nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sinh hoạt của người dân và các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn thành phố.

EVNHANOI sẽ triển khai các phương án đảm bảo điện; tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành của các thiết bị, bố trí lực lượng trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đơn vị điện lực khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong thời gian nắng nóng; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30, cài đặt điều hòa ở mức nhiệt phù hợp từ 26 độ C trở lên, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

Theo dự báo thời tiết, từ ngày 23/6, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao.

Cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến 25/6. Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, sau khoảng thời gian nắng gay gắt, Hà Nội tái diễn mưa rào và dông trong gần 1 tuần trước khi đón đợt nắng nóng mới.