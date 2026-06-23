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Kinh doanh

Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo nhu cầu điện cho trạm sạc xe điện

  • Thứ ba, 23/6/2026 11:13 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Trong quá trình rà soát Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương cập nhật nhu cầu điện cho trạm sạc xe điện, metro, đường sắt tốc độ cao.

Các địa phương cần cập nhật nhu cầu điện cho trạm sạc xe điện, metro, đường sắt tốc độ cao, trung tâm dữ liệu trước 17h ngày 30/6. Ảnh: VinFast.

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Văn bản số 4583/BCT-ĐL gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc cung cấp số liệu phục vụ rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát tình hình triển khai các dự án trong quy hoạch, khả năng phát triển mới các dự án nguồn điện, lưới điện có tính khả thi cao để cập nhật, bổ sung quy hoạch nếu cần thiết.

Đối với các dự án nguồn điện đề xuất bổ sung, Bộ Công Thương đề nghị ưu tiên các dự án tại khu vực có sẵn hạ tầng truyền tải, công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi như chi phí giải phóng mặt bằng thấp, triển khai nhanh, điện mặt trời nổi; các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các dự án có khả năng triển khai nhanh tại khu vực miền Bắc.

Trường hợp đề xuất bổ sung các nhà máy nhiệt điện than, các địa phương phải báo cáo rõ khả năng bố trí mặt bằng, cung cấp nhiên liệu và dự kiến công nghệ, phương án thu hồi, xử lý khí thải, vị trí, quy mô lưu trữ CO2.

Đối với các địa phương từ tỉnh Quảng Trị trở ra phía Bắc, Bộ Công Thương đề nghị rà soát kỹ các tiêu chí được quy định tại Điều 14, Điều 15 Luật Điện lực năm 2024, Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2026 của Chính phủ để đề xuất đầu tư các dự án nguồn điện nền và dự án lưới điện truyền tải theo cơ chế dự án, công trình điện lực khẩn cấp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, đặc biệt là các dự án thuận lợi về hạ tầng truyền tải, giải phóng mặt bằng để đáp ứng tiến độ vận hành giai đoạn 2027-2028.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương cung cấp danh mục các dự án có tiến độ vận hành giai đoạn 2025-2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư quan tâm, chưa nhận được hồ sơ đề xuất đầu tư.

Theo phụ lục kèm theo văn bản, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương cung cấp nhiều nhóm thông tin, số liệu phục vụ rà soát quy hoạch, gồm: quy hoạch hoặc dự thảo mới nhất của quy hoạch tỉnh, thành phố; số liệu đo gió tại khu vực dự kiến phát triển điện gió; sản lượng điện gió theo từng tháng trong năm; thống kê công suất điện mặt trời mái nhà hiện trạng và dự kiến phát triển.

Bên cạnh đó, các địa phương cần cung cấp danh mục các dự án nguồn điện cần điều chỉnh, bổ sung; danh mục các dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp trạm biến áp và đường dây truyền tải 500 kV, 220 kV cần điều chỉnh, bổ sung so với quy hoạch được duyệt.

Các địa phương cũng được yêu cầu thống kê danh mục các dự án đã được phê duyệt quy hoạch nhưng chưa có nhà đầu tư quan tâm; danh mục các trung tâm dữ liệu đăng ký phát triển trên địa bàn cùng nhu cầu sử dụng điện, vị trí, thời điểm vận hành và phương án cấp điện.

Bộ Công Thương đề nghị cung cấp dự kiến nhu cầu phát triển phương tiện giao thông điện tại địa phương; nhu cầu điện cho các trạm sạc xe điện, tàu điện (metro), đường sắt tốc độ cao, mô hình TOD cùng các đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp và gửi số liệu về Bộ trước 17h ngày 30/6.

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Minh Khánh

bộ công thương Bộ Công Thương điện trạm sạc quy hoạch

  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

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    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

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