Lần đầu tiên: Hà Nội khởi công đồng loạt 5 dự án metro ngay ngày mai

Hà Nội dự kiến khởi công 5 tuyến metro trọng điểm vào ngày 22/6 với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng, đánh dấu lần đầu tiên thành phố đầu tư đồng bộ nhiều tuyến cùng lúc.

Tổng vốn đầu tư 5 tuyến metro là hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 22/6, TP Hà Nội dự kiến khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) trọng điểm, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14.

Trong đó, tuyến metro số 1 có chiều dài khoảng 81 km, kết nối từ khu vực sân vận động Hùng Vương qua khu công nghiệp đường sắt, Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm đến sân bay Nội Bài. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 389.527 tỷ đồng .

Tuyến metro số 2 dài khoảng 56,5 km, kết nối sân bay Nội Bài với khu vực trung tâm thành phố thông qua các điểm Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và sân vận động Hùng Vương. Tổng mức đầu tư của tuyến được ước tính khoảng 271.708 tỷ đồng .

Đối với tuyến metro số 8, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 91 km, trong đó khoảng 66 km đi qua địa phận Hà Nội. Tuyến kết nối Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch (Vành đai 3) - Lĩnh Nam - Dương Xá, với tổng mức đầu tư cho đoạn thuộc Hà Nội khoảng 317.393 tỷ đồng .

Tuyến metro số 10 có chiều dài khoảng 43 km, kết nối khu vực Cổ Loa với Võ Chí Công, Vành đai 3, Vành đai 2,5 và khu đô thị Times City. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án vào khoảng 206.786 tỷ đồng .

Trong khi đó, tuyến metro số 14 dài khoảng 32 km, trong đó khoảng 27 km nằm trên địa bàn Hà Nội. Tuyến kết nối cầu Thăng Long, khu vực Hồng Hà và Ocean Park, với tổng mức đầu tư cho đoạn thuộc Hà Nội khoảng 129.842 tỷ đồng .

Theo ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, việc khởi công đồng thời 5 tuyến metro đánh dấu sự chuyển đổi căn bản trong tư duy đầu tư. Nếu trước đây Hà Nội triển khai từng tuyến riêng lẻ thì nay thành phố chuyển sang đầu tư đồng bộ nhiều tuyến, hướng tới xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn trong thời gian ngắn hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội triển khai một chương trình đầu tư đường sắt đô thị quy mô chưa từng có, với tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hàng triệu tỷ đồng, tạo tiền đề để hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ và liên thông trên toàn địa bàn.

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố sẽ phát triển mạng lưới gồm 18 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 979 km. Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2035 thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 500 km metro, phần còn lại sẽ hoàn thiện trong giai đoạn 2035-2045.

5 tuyến lần này sẽ là các trục xương sống dẫn dắt sự phát triển đô thị theo mô hình đa cực, đa hướng. Các tuyến metro không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới, hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng thời thúc đẩy chỉnh trang những khu vực đô thị hiện hữu.

Các dự án được triển khai trong bối cảnh Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù dành riêng cho đường sắt đô thị như Nghị quyết số 188/2025/QH15, Nghị quyết 258/2025/QH15 và Luật Thủ đô sửa đổi. Những cơ chế này cho phép đơn giản hóa thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án khi không phải thực hiện bước lập và phê duyệt chủ trương đầu tư như trước.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng được tách thành dự án độc lập, giúp triển khai sớm ngay sau khi hướng tuyến được phê duyệt, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu khi dự án chính thức triển khai.