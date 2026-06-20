EVN kiến nghị làm rõ hiệu quả điện mặt trời có pin lưu trữ

Trong đề xuất khung giá phát điện năm 2026, EVN cho rằng hiệu quả và lợi ích của điện mặt trời gắn pin lưu trữ chưa rõ ràng, đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý.

EVN đề xuất khung giá điện mặt trời có pin lưu trữ cho năm 2026. Ảnh: T.L.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Cục Điện lực về việc tính toán khung giá phát điện năm 2026 cho loại hình nhà máy điện mặt trời mặt đất, mặt trời nổi có hệ thống pin lưu trữ (BESS).

Theo EVN, các thông số đầu vào của nhà máy điện mặt trời được kế thừa từ phương án khung giá năm 2025 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, với quy mô công suất 40 MW, tương đương 47 MWp. Đối với hệ thống pin lưu trữ, công suất lắp đặt được tính bằng 10% công suất nhà máy điện mặt trời, tương tự phương án áp dụng cho năm 2025.

Về suất đầu tư (chi phí đầu tư bình quân để lắp đặt 1kWp công suất điện mặt trời), EVN tiếp tục sử dụng các thông số đã được phê duyệt trước đó. Cụ thể, với điện mặt trời mặt đất, suất đầu tư dao động 11,51-11,64 triệu đồng/kWp tùy vùng miền; trong khi điện mặt trời nổi ở mức khoảng 14,04-14,05 triệu đồng/kWp.

Đối với hệ thống pin lưu trữ, EVN tham chiếu số liệu từ các gói thầu của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, cùng mức chi phí tại Trung Quốc và bình quân toàn cầu. Suất đầu tư tương ứng từ 6,36 đến 8,94 triệu đồng/kW, đồng thời áp dụng hệ số quy đổi 1kWp tương đương 0,85kW.

Sản lượng điện được tính toán trên cơ sở khung giá điện mặt trời năm 2025, đồng thời cập nhật phương pháp xác định sản lượng đối với các dự án có tích hợp hệ thống lưu trữ theo quy định hiện hành.

Các thông số tài chính gồm lãi suất vay, cơ cấu vốn, thuế thu nhập doanh nghiệp và tỷ suất lợi nhuận được áp dụng theo quy định hiện hành. Riêng với hệ thống pin lưu trữ, EVN sử dụng các thông số kỹ thuật như thời gian xả thiết kế 2 giờ, tối thiểu 8.000 chu kỳ sạc - xả, tỷ lệ suy hao dung lượng 2%/năm và hiệu suất sạc - xả 85%.

Trong văn bản gửi Cục Điện lực, EVN cũng lưu ý nhiều thông số sử dụng trong tính toán chỉ mang tính tham khảo nên đề nghị cơ quan quản lý xem xét, quyết định. Đồng thời, tập đoàn kiến nghị tham vấn thêm các đơn vị tư vấn và tổ chức quốc tế độc lập để bảo đảm tính khách quan trước khi phê duyệt khung giá.

Đáng chú ý, EVN cho rằng việc đưa chi phí hệ thống lưu trữ vào tổng mức đầu tư sẽ làm khung giá điện mặt trời có pin lưu trữ cao hơn các dự án không có lưu trữ, trong khi hiệu quả đầu tư và lợi ích đối với hệ thống điện vẫn chưa rõ ràng.

Do vậy, trước khi Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt khung giá năm 2026 áp dụng cho nhà máy điện mặt trời có sử dụng kết hợp hệ thống pin lưu trữ, EVN kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung, làm rõ quy định về quyền và trách nhiệm điều khiển, mục tiêu lắp đặt, trách nhiệm của chủ đầu tư đối với đảm bảo khả dụng hệ thống pin lưu trữ khi được lắp kết hợp với điện mặt trời/điện gió.

Song song đó, đánh giá nhu cầu hệ thống điện đối với việc lắp đặt hệ thống lưu trữ tại khu vực nhà máy điện mặt trời/điện gió trước khi cho phép lắp đặt kết hợp hệ thống lưu trữ, tránh hiện tượng dư thừa như tại một số nước lân cận.

Ngoài ra, tập đoàn cũng đề xuất Bộ Công Thương xem xét có hướng dẫn và quy định để làm rõ định nghĩa và phân loại vùng đối với các khung giá phát điện điều chỉnh theo yếu tố vùng trong bối cảnh thay đổi địa giới hành chính. Đồng thời, quyết định phê duyệt khung giá của Bộ Công Thương cần phân rõ tên tỉnh sau sáp nhập vào các miền (Bắc, Trung, Nam) để không gây vướng mắc trong quá trình thực hiện.