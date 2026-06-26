Đề xuất áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình

Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu áp dụng giá điện theo khung giờ đối với khách hàng sinh hoạt đủ điều kiện kỹ thuật. Cơ chế này sẽ tính giá điện theo từng khung giờ.

Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày với khách hàng sinh hoạt. Ảnh: Lê Hiếu.

Tại hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi Luật Điện lực vừa gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày (TOU) đối với khách hàng sinh hoạt đủ điều kiện.

Cụ thể, dự thảo Luật sẽ bổ sung quy định về áp dụng giá bán lẻ điện theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định về xây dựng lộ trình áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày đối với khách hàng sinh hoạt, làm cơ sở để nghiên cứu và từng bước triển khai cơ chế giá này trong thời gian tới.

Biểu giá điện theo thời gian sử dụng là cơ chế giá điện được áp dụng theo từng khung giờ trong ngày (giờ cao điểm, giờ bình thường, giờ thấp điểm) thay vì chỉ tính theo sản lượng điện tiêu thụ. Theo cơ chế này, giá điện giờ cao điểm thường cao hơn, trong khi giá điện giờ thấp điểm thấp hơn.

Hiện biểu giá bán lẻ điện theo các khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm tại Việt Nam đang được áp dụng đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh. Mức giá cụ thể được xác định theo từng khung giờ và cấp điện áp sử dụng.

Bộ Công Thương cho biết hiện nay khách hàng sinh hoạt chủ yếu áp dụng biểu giá bán lẻ điện bậc thang, trong khi phụ tải khu vực dân cư ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và tập trung vào các khung giờ cao điểm, gây áp lực lên hệ thống điện. Vì vậy, cơ chế giá điện TOU đối với khách hàng sinh hoạt là một trong những giải pháp nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng, trong khi việc phát triển nguồn cung còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Bộ Công Thương cho rằng cơ chế này phù hợp với điều kiện của Việt Nam, vốn là một nước đang phát triển, có tốc độ tăng trưởng phụ tải điện ở mức cao (khoảng 10% mỗi năm) và cường độ sử dụng năng lượng lớn.

Biểu giá bậc thang không chỉ góp phần khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả mà còn bảo đảm an sinh xã hội khi hỗ trợ các hộ thu nhập thấp được tiếp cận điện năng ở mức đáp ứng nhu cầu thiết yếu, phù hợp với khả năng chi trả.

Cơ quan soạn thảo cho biết phụ tải điện sinh hoạt hiện chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng tiêu thụ điện cả nước, chỉ sau phụ tải công nghiệp. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục gia tăng và việc bổ sung nguồn điện mới còn gặp nhiều thách thức, cần nghiên cứu thêm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện của nhóm khách hàng này.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Theo đó, giờ cao điểm được áp dụng từ 17h30-22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy; riêng Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Giờ bình thường được tính từ 6h-17h30 và từ 22h30-24h các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy; riêng Chủ nhật kéo dài từ 6h đến 24h. Trong khi đó, giờ thấp điểm được áp dụng từ 0-6h tất cả ngày trong tuần.