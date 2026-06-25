Hà Nội sẽ hỗ trợ 70% lãi vay trong 10 năm cho ai làm xe buýt điện

Hà Nội vừa ban hành cơ chế hỗ trợ lãi vay lên tới 70% trong tối đa 10 năm cho các dự án xe buýt điện và hạ tầng vận tải công cộng.

Chủ dự án được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc lãi vay từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố không quá 10 năm với toàn bộ giá trị hợp đồng vay. Ảnh: VinFast.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới đây đã ký ban hành Quyết định số 71/2026/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ lãi vay để đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, đầu tư mua sắm xe buýt điện, năng lượng xanh và hệ thống hạ tầng (trạm biến áp, trạm sạc, trạm nạp khí) phục vụ xe buýt điện, năng lượng xanh.

Đối tượng được hưởng chính sách là các tổ chức, doanh nghiệp trong nước vay vốn tại ngân hàng hoặc Quỹ đầu tư phát triển thành phố để đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải công cộng khối lượng lớn, mua sắm xe buýt điện, xe buýt năng lượng xanh và các công trình hạ tầng phục vụ hoạt động của các phương tiện này trên địa bàn thành phố.

Theo quy định, chủ dự án được hỗ trợ 70% tiền lãi vay trên toàn bộ giá trị hợp đồng tín dụng, thời gian hỗ trợ kéo dài trong suốt thời gian vay nhưng tối đa không quá 10 năm.

Các khoản vay quá hạn hoặc được gia hạn nợ sẽ không được tính hỗ trợ lãi suất trong thời gian vi phạm. Mỗi dự án chỉ được gia hạn nợ tối đa một lần và tổng thời gian quá hạn hoặc gia hạn không vượt quá 3 tháng. Sau khi khắc phục và tiếp tục trả nợ đúng hạn, doanh nghiệp sẽ được hưởng lại chính sách hỗ trợ.

Trong trường hợp một dự án đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách ưu đãi khác nhau, chủ đầu tư được quyền lựa chọn chính sách hỗ trợ có mức ưu đãi cao nhất.

Về điều kiện được xét hỗ trợ lãi vay, chủ đầu tư phải có dự án đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, đầu tư mua sắm xe buýt điện, năng lượng xanh và hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố theo quy định tại Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND; có vay vốn tại ngân hàng hoặc Quỹ đầu tư phát triển thành phố để thực hiện các dự án trên và sử dụng vốn vay đúng mục đích; là đơn vị được Sở Xây dựng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.