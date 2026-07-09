Chuỗi phòng tập 25 FIT bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Chuỗi phòng tập 25 FIT vừa bị xử phạt 580 triệu đồng do hàng loạt vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hệ thống 25 FIT hiện có 16 cơ sở. Ảnh: 25 FIT.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP 25 FIT (phường Xuân Hòa, TP.HCM) với số tiền 580 triệu đồng do vi phạm các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, doanh nghiệp đã có 5 hành vi vi phạm, gồm không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp; không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; không công khai hợp đồng theo mẫu theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty 25 FIT còn không bảo đảm quy định về cỡ chữ tối thiểu đối với hợp đồng bằng văn bản và đưa vào hợp đồng theo mẫu các điều khoản không được pháp luật cho phép.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời rà soát, hoàn thiện các nội dung, chính sách nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo cơ quan quản lý, sau quá trình làm việc, Công ty 25 FIT đã phối hợp rà soát, cập nhật các chính sách liên quan. Doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn lại theo yêu cầu.

CTCP 25 FIT thành lập năm 2019, là đơn vị phát triển chuỗi phòng tập cùng tên tại Việt Nam. Doanh nghiệp hiện vận hành 16 cơ sở tại TP.HCM và Hà Nội.

25 FIT tập trung vào mô hình tập luyện ứng dụng công nghệ kích thích cơ bằng xung điện (EMS), đồng thời mở rộng sang các loại hình yoga, pilates và fitness. Công ty nổi bật với mô hình tập luyện chỉ kéo dài 25 phút mỗi buổi, hướng đến đối tượng khách hàng bận rộn.