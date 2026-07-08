Thêm sàn thương mại điện tử mở kiếm tiền trên Facebook

Lazada mở tính năng gắn sản phẩm ngay trên Facebook, cho phép nhà sáng tạo nội dung nhận hoa hồng khi người xem hoàn tất giao dịch mua sắm.

Các sàn TMĐT đẩy mạnh chức năng tiếp thị liên kết trên mạng xã hội. Ảnh: Thúy Hạnh.

Sàn thương mại điện tử Lazada vừa công bố hợp tác với Meta để triển khai chương trình tiếp thị liên kết ngay trên Facebook tại 6 thị trường Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Theo kế hoạch, tính năng này cũng sẽ sớm được mở rộng sang Instagram.

Theo đó, các nhà sáng tạo nội dung có thể gắn trực tiếp sản phẩm bày bán trên Lazada vào bài đăng hoặc video Reels trên Facebook. Khi người xem nhấp vào sản phẩm và hoàn tất đơn hàng trên Lazada, người đăng nội dung sẽ nhận được khoản hoa hồng tương ứng.

Ngoài Lazada, các nền tảng TMĐT khác cũng có xu hướng đẩy mạnh mô hình "social commerce" - kết hợp giữa mạng xã hội và mua sắm trực tuyến - nhằm tận dụng lượng người dùng và lưu lượng truy cập từ các nền tảng nội dung. Năm ngoái, Shopee đã hợp tác với Meta để bật chức năng tiếp thị liên kết trên Facebook và mở rộng sang mạng xã hội Instagram vào đầu tháng này.

Theo Lazada, thương mại qua video hiện chiếm khoảng 25% tổng giá trị giao dịch TMĐT (GMV) tại Đông Nam Á. Trong năm 2024, khoảng 82% người tiêu dùng trong khu vực từng mua sản phẩm dựa trên khuyến nghị của người có ảnh hưởng hoặc nhà sáng tạo nội dung.

Trước đây, quá trình kiếm tiền từ tiếp thị liên kết thường yêu cầu người dùng phải dẫn người xem sang các đường link bên ngoài trước khi chuyển sang ứng dụng TMĐT để hoàn tất giao dịch. Việc phải trải qua nhiều bước được cho là làm giảm tỷ lệ chuyển đổi và ảnh hưởng đến hiệu quả của cả người sáng tạo nội dung lẫn nhà bán hàng.

Với chương trình mới, các nhà sáng tạo có thể liên kết tài khoản tiếp thị liên kết với Facebook, tìm kiếm sản phẩm trên sàn và gắn thẻ trực tiếp vào bài viết hoặc video. Người dùng chỉ cần nhấp vào sản phẩm để chuyển sang ứng dụng Lazada và hoàn tất đơn hàng, trong khi nhà sáng tạo sẽ nhận hoa hồng nếu giao dịch thành công.

Đây cũng là bước đi mới của Lazada trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái tiếp thị liên kết tại Đông Nam Á. Trước đó, doanh nghiệp cho biết đã dành 100 triệu USD trong năm 2025 để đầu tư cho chương trình LazAffiliate, tập trung vào việc nâng mức hoa hồng, triển khai các chương trình thưởng theo chiến dịch, cung cấp mã giảm giá cá nhân hóa và phát triển các công cụ hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung cũng như nhà bán hàng.