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Kinh doanh

Thêm sàn thương mại điện tử mở kiếm tiền trên Facebook

  • Thứ tư, 8/7/2026 17:31 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Lazada mở tính năng gắn sản phẩm ngay trên Facebook, cho phép nhà sáng tạo nội dung nhận hoa hồng khi người xem hoàn tất giao dịch mua sắm.

Các sàn TMĐT đẩy mạnh chức năng tiếp thị liên kết trên mạng xã hội. Ảnh: Thúy Hạnh.

Sàn thương mại điện tử Lazada vừa công bố hợp tác với Meta để triển khai chương trình tiếp thị liên kết ngay trên Facebook tại 6 thị trường Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Theo kế hoạch, tính năng này cũng sẽ sớm được mở rộng sang Instagram.

Theo đó, các nhà sáng tạo nội dung có thể gắn trực tiếp sản phẩm bày bán trên Lazada vào bài đăng hoặc video Reels trên Facebook. Khi người xem nhấp vào sản phẩm và hoàn tất đơn hàng trên Lazada, người đăng nội dung sẽ nhận được khoản hoa hồng tương ứng.

Ngoài Lazada, các nền tảng TMĐT khác cũng có xu hướng đẩy mạnh mô hình "social commerce" - kết hợp giữa mạng xã hội và mua sắm trực tuyến - nhằm tận dụng lượng người dùng và lưu lượng truy cập từ các nền tảng nội dung. Năm ngoái, Shopee đã hợp tác với Meta để bật chức năng tiếp thị liên kết trên Facebook và mở rộng sang mạng xã hội Instagram vào đầu tháng này.

Theo Lazada, thương mại qua video hiện chiếm khoảng 25% tổng giá trị giao dịch TMĐT (GMV) tại Đông Nam Á. Trong năm 2024, khoảng 82% người tiêu dùng trong khu vực từng mua sản phẩm dựa trên khuyến nghị của người có ảnh hưởng hoặc nhà sáng tạo nội dung.

Trước đây, quá trình kiếm tiền từ tiếp thị liên kết thường yêu cầu người dùng phải dẫn người xem sang các đường link bên ngoài trước khi chuyển sang ứng dụng TMĐT để hoàn tất giao dịch. Việc phải trải qua nhiều bước được cho là làm giảm tỷ lệ chuyển đổi và ảnh hưởng đến hiệu quả của cả người sáng tạo nội dung lẫn nhà bán hàng.

Với chương trình mới, các nhà sáng tạo có thể liên kết tài khoản tiếp thị liên kết với Facebook, tìm kiếm sản phẩm trên sàn và gắn thẻ trực tiếp vào bài viết hoặc video. Người dùng chỉ cần nhấp vào sản phẩm để chuyển sang ứng dụng Lazada và hoàn tất đơn hàng, trong khi nhà sáng tạo sẽ nhận hoa hồng nếu giao dịch thành công.

Đây cũng là bước đi mới của Lazada trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái tiếp thị liên kết tại Đông Nam Á. Trước đó, doanh nghiệp cho biết đã dành 100 triệu USD trong năm 2025 để đầu tư cho chương trình LazAffiliate, tập trung vào việc nâng mức hoa hồng, triển khai các chương trình thưởng theo chiến dịch, cung cấp mã giảm giá cá nhân hóa và phát triển các công cụ hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung cũng như nhà bán hàng.

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Minh Khánh

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  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

  • Lazada

    Lazada

    Lazada là một sàn giao dịch thương mại điện tử, cung cấp sản phẩm nhiều ngành hàng khác nhau như nội thất, điện thoại máy tính bảng, thời trang và phụ kiện, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, đồ chơi và đồ dùng thể thao. Lazada là một phần của công ty thương mại điện tử đa quốc gia Lazada Group thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba.

    • Thành lập: 2012
    • Trực thuộc: Tập đoàn Alibaba

  • Shopee

    Shopee

    Shopee là sàn giao dịch thương mại điện tử có trụ sở đặt tại Singapore, thuộc sở hữu của tập đoàn SEA (trước đây là Garena). Shopee được giới thiệu lần đầu tại Singapore vào năm 2015, và hiện đã có mặt tại các quốc gia: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam và Philipines.

    • Thành lập: 2015
    • Trực thuộc: Tập đoàn SEA

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